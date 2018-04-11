Обзор: смотрите, какие пожертвования получили партии Эстонии

Крупнейшим пожертвованием IRL на сумму 20 000 евро был вклад предпринимателя Майта Рийкъярва; Вейко Тишлер и Харри Юхани Аалтонен пожертвовали по 8000 евро, Реэт Роосс — 5000 евро, депутат Прийт Сибуль 2600 евро и министр юстиции Урмас Рейнсалу 2442 евро.

Центристская партия в первом квартале собрала 18 790 евро, пожертвований от частных лиц — 53 380 евро и субсидий из госбюджета 361 760 евро. Предприниматель Эндель Сифф пожертвовал Центристской партии 25 000 евро, Пеэтер Эрнитс 1200 евро и Ааду Муст — 1000 евро.

За счет членских взносов Социал-демократическая партия в первом квартале собрала 7669 евро, пожертвований от частных лиц — 21 003 евро и субсидий из госбюджета 200 978 евро.

Евродепутат от СДПЭ Ивари Падар пожертвовал родной партии в первом квартале 5000 евро, депутат Рийгикогу Райнер Вакра 2400, министр иностранных дел Свен Миксер 1300, спикер Рийгикогу Эйки Нестор 1600 евро и член партии Кади Пярнитс — 880 евро.

В первом квартале этого года Консервативная народная партия (EKRE) собрала за счет пожертвований в общей сложности 6790 евро, крупнейшая пожертвованная сумма составила 200 евро за один раз.

Партия зелёных получила 3068 евро, большую часть суммы (3000 евро) пожертвовал Карл Ламбот.

В первом квартале этого года Свободная партия собрала за счет пожертвований в общей сложности 2689 евро, крупнейшая пожертвованная Айном Лутсеппом сумма составила 700 евро за один раз.

В первом квартале этого года Партия реформ собрала за счет членских взносов, пожертвований и субсидий из госбюджета в общей сложности 411 000 евро, из них пожертвований на сумму 865 евро.