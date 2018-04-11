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Обвиняемого в нападениях в Турку вывели из зала суда за агрессию

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Полиция Турку. Иллюстративное фото.

ФОТО: VESA MOILANEN/AFP

Охранники вывели обвиняемого в нападениях с ножом в Турку из зала судебного заседания, где сейчас проходит рассмотрение его дела. Одна из жертв нападения, Хасан Алазави, при даче показаний назвал действия обвиняемого трусливыми, от чего тот вспылил и начал кричать и жестикулировать со своей скамьи, передает Yle.

В прошлом августе Алазави на Рыночной площади Турку бросился вслед за Абдеррахманом Буананом, чтобы остановить его, и получил удар ножом. В суде Алазави дал свою оценку поступку обвиняемого, когда тот несколько раз возвращался к помогавшему первой жертве мужчине и наносил ему удары ножом.

"Ему было страшно, поэтому он все время возвращался. Как делают трусы", – сказал Алазави в суде. Именно эти слова привели обвиняемого в неистовство.

Прокурор требует осудить Буанана за два убийства и восемь покушений на убийство, совершенных в террористических целях. Защита нападавшего отрицает террористический характер убийств, однако сам обвиняемый во время допросов на предварительном следствии признал, что считал свои поступки терактом.

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