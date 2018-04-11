Обвиняемого в нападениях в Турку вывели из зала суда за агрессию

В прошлом августе Алазави на Рыночной площади Турку бросился вслед за Абдеррахманом Буананом, чтобы остановить его, и получил удар ножом. В суде Алазави дал свою оценку поступку обвиняемого, когда тот несколько раз возвращался к помогавшему первой жертве мужчине и наносил ему удары ножом.

"Ему было страшно, поэтому он все время возвращался. Как делают трусы", – сказал Алазави в суде. Именно эти слова привели обвиняемого в неистовство.