Видео: полиция разыскивает автомобиль, сбивший шлагбаум на железнодорожном переезде

Чтобы довести расследование до конца, полиции необходимо выйти на связь с теми, кто был свидетелем происшедшего или располагает информацией об этом автомобиле и этом случае. Очевидцев просят звонить по номеру 730 8814 или связаться по эмейлу louna.ate@list.politsei.ee.