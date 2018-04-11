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  • Видео: полиция разыскивает автомобиль, сбивший шлагбаум на железнодорожном переезде

Видео: полиция разыскивает автомобиль, сбивший шлагбаум на железнодорожном переезде

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В Тарту 24 февраля в 16.30 автомобиль, ехавший по улице Няйтузе, сбил шлагбаум на железнодорожном переезде и скрылся с места происшествия, передает Tartu Postimees.

Чтобы довести расследование до конца, полиции необходимо выйти на связь с теми, кто был свидетелем происшедшего или располагает информацией об этом автомобиле и этом случае. Очевидцев просят звонить по номеру 730 8814 или связаться по эмейлу louna.ate@list.politsei.ee.

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