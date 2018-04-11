Взлетевшая нефть воскресила рубль

На этом фоне прекратился обвал рубля из-за введенных США санкций в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, передает Lenta.ru.

«Рубль остается в существенном минусе вечером среды, однако благодаря проявившейся реакции на взлет нефтяных цен к трехлетнему пику он ушел с локального дна, достигнутого из-за риска прямого военного столкновения России и США в сирийском конфликте», — отмечает агентство.

К 19:45 мск североморская смесь Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 72,07 доллара за баррель (плюс 1,7 процента по сравнению с предыдущим закрытием). Цена майских фьючерсов на американскую WTI выросла на 2,15 процента, до 66,8 доллара за баррель. Курс доллара составил 62,51 рубля (минус 52 копейки), евро — 77,36 рубля (минус 52 копейки).