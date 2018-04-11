С пьяными водителями будут бороться гуманными методами

Полтора года назад Лыунаская окружная прокуратура решила определять меру наказания за пьянство за рулем в Тартуском уезде в индивидуальном порядке. К постоянным нарушителям применялись жесткие меры, предусмотренные законом. Однако если человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения впервые, то ему вместо условного наказания в виде тюремного заключения, предлагалось пройти так называемую дорожно-психологическую реабилитацию.