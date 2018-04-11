среда, 11 апреля 2018 г.
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С пьяными водителями будут бороться гуманными методами

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Молодежь употребляет алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Государство не оставляет попыток справиться с проблемой пьяных водителей, применяя не только карательные, но и гуманные меры, передает Rus.Err.

Полтора года назад Лыунаская окружная прокуратура решила определять меру наказания за пьянство за рулем в Тартуском уезде в индивидуальном порядке. К постоянным нарушителям применялись жесткие меры, предусмотренные законом. Однако если человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения впервые, то ему вместо условного наказания в виде тюремного заключения, предлагалось пройти так называемую дорожно-психологическую реабилитацию.

"Результаты пилотного проекта показали, что в восьми случаях из десяти, люди, которые впервые попались за рулем в пьяном виде и обратились к врачу, либо злоупотребляли алкогольными напитками, либо имели алкогольную зависимость", - сказал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва.

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