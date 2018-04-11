США подняли в воздух самолет "Судного дня", созданный на случай ядерной войны

С какой целью лайнер подняли в воздух, пока неясно. Ранее СМИ сообщали, что E-4B сопровождает американского президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком", отмечает РИА "Новости".

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 11, 2018

Прозвище E-4B связано с тем, что его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.

Этот самолет может находиться в полете целую неделю при условии дозаправки в воздухе, а установленное на E-4B оборудование защищено от поражающих факторов атомного взрыва.