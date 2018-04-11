США подняли в воздух самолет "Судного дня", созданный на случай ядерной войны

В день, когда американский президент Дональд Трамп пригрозил в Twitter ударить по Сирии "новыми, умными" ракетами, в небо над США поднялся лайнер E-4B Nightwatch, который также называют самолетом "Судного дня". Это зафиксировал ресурс CivMilAir и опубликовал в Twitter карту, на которой видно, что самолет находится над штатом Индиана, передает Newsru.com.
С какой целью лайнер подняли в воздух, пока неясно. Ранее СМИ сообщали, что E-4B сопровождает американского президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком", отмечает РИА "Новости".
Airborne from Wright-Patterson?!— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 11, 2018
🇺🇸 US Air Force
E-4B Nightwatch
73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy
Прозвище E-4B связано с тем, что его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.
Этот самолет может находиться в полете целую неделю при условии дозаправки в воздухе, а установленное на E-4B оборудование защищено от поражающих факторов атомного взрыва.
9 апреля нынешний президент США Дональд Трамп пригрозил принять ответные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер пообещал в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку, от которой, по данным источников ВОЗ, пострадали сотни человек. Трамп отметил, что ответственность за инцидент несет режим Башара Асада и его союзники - Россия и Иран. Вечером 11 апреля назначенный Трампом срок принятия ответных мер истек, но о каком-либо решении объявлено не было.