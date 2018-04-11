Передача: молодой политик участвовал в мафиозной разборке

Танеля, Алексея и Богдана объединяет участок земли недалеко от Таллиннской окружной дороги, где фирма Танеля производит почву для озеленения, которую прошлой осенью обрабатывал арендованный у Алексея эскаватор, который, в свою очеред, помогал содержать Богдан.

Представьте, что вы застали воров, те сбежали и вы три часа ждете полицию, однако вместо полиции возвращаются воры и грабят вас снова, на сей раз угрожая урожием - именно это случилось в октября с Танелем, Алексеем и Богданом.

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Вальтера Пярна, район в тот вечер четверга патрулировали пять патрулей, которые были отвлечены срочными вызовами.

Неделю спустя полиция схватила воров, и ими оказались 26-летний Арман Мкртчян, 25-летний Сандер Асонов и 25-летний Рустам Калинин, который в то самое время баллотировался на местных выборах по списку Центристкой партии.