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  • Выбежавшую на дорогу девочку сбила машина

Выбежавшую на дорогу девочку сбила машина

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ФОТО: Jürgen Puistaja

В среду, 11 апреля, около 18.54 в Тарту произошла авария, в результате которой пострадала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у дома номер 46 по улице Крейцвальди, где перед автомобилем Lexus, которым управлял 24-летний мужчина, на дорогу выбежала 15-летняя девочка. В результате столкновения пешехода отбросило на газон.

Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.

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