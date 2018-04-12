Выбежавшую на дорогу девочку сбила машина
12 апреля 2018 г., 7:17
В среду, 11 апреля, около 18.54 в Тарту произошла авария, в результате которой пострадала 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у дома номер 46 по улице Крейцвальди, где перед автомобилем Lexus, которым управлял 24-летний мужчина, на дорогу выбежала 15-летняя девочка. В результате столкновения пешехода отбросило на газон.
Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.