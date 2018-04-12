Новый госсекретарь США готов прекратить мягкую политику в отношении РФ

Годы мягкой политики США в отношении России позади, полагает новый глава Госдепартамента США Майк Помпео, ранее занимавший должность директора ЦРУ, сообщает DW.com. С таким заявлением, выдержки из которого попали в распоряжение информационных агентств, Помпео намерен выступить в четверг, 12 апреля. Россия "продолжает агрессивные действия", и администрация Трампа рассматривает ее как угрозу США, подчеркивает новый госсекретарь.

При этом требуется оставить возможности для диалога с Москвой, убежден Помпео. Дипломатические отношения с российской стороной экс-глава ЦРУ называет сложными, однако настаивает на их продолжении, как и при "прежних конфронтациях".

"Неустанная дипломатия"

Внешнеполитические цели, которые ставит перед собой администрация Трампа, необходимо достигать "с помощью неустанной дипломатии, а не отправки молодежи на войну", говорится в выступлении Помпео. В частности, он выражает уверенность в способности президента США добиться заключения определенных соглашений с Пхеньяном. Ни президент Трамп, ни он сам "не намерены играть в игры за столом переговоров" по северокорейской ядерной программе, отмечает новый госсекретарь США.

Прежний госсекретарь уволен из-за политических разногласий

Во вторник, 13 марта, Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона от должности госсекретаря. Решение отправить Тиллерсона в отставку президент США объяснил разницей в политических взглядах. В свою очередь, главой ЦРУ вместо Майка Помпео станет Джина Хэспел - первая в истории женщина на этом посту.

Помпео учился на инженера в Военной академии Вест-Пойнт, после чего пять лет служил в вооруженных силах США и изучал юриспруденцию в Гарварде. С 2011 года он представлял штат Канзас в Палате представителей американского Конгресса, пока в 2017-м не возглавил ЦРУ. В Сенате его кандидатуру поддержали 66 голосами против 32.