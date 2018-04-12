четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Судебные разбирательства с Соловьевым обойдутся Кохтла-Ярве в 20 000 евро

Судебные разбирательства с Соловьевым обойдутся Кохтла-Ярве в 20 000 евро

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Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев.

ФОТО: Postimees.ee

Горуправа Кохтла-Ярве подготовила для подачи в суд исковое заявление с целью востребовать с бывшего мэра Евгения Соловьева нанесенный городу ущерб.

По подсчетам управы, судебный процесс обойдется городскому бюджету примерно в 20 000 евро, а в случае успеха, все судебные издержки придется оплатить Соловьеву, от которого мэрия рассчитывает получить и 210 000 евро в качестве компенсации за нанесенный городу ущерб, пишет rus.err.ee.

Когда конкретно иск будет передан в суд, власти пока не сообщают, поскольку в настоящее время еще не получили копии материалов уголовного дела, часть которых будут приложены к исковому заявлению.

Сам Евгений Соловьев ранее заявлял, что ущерб Кохтла-Ярве он не наносил и ничего выплачивать не собирается. 

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