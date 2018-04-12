Судебные разбирательства с Соловьевым обойдутся Кохтла-Ярве в 20 000 евро
12 апреля 2018 г., 7:45
Горуправа Кохтла-Ярве подготовила для подачи в суд исковое заявление с целью востребовать с бывшего мэра Евгения Соловьева нанесенный городу ущерб.
По подсчетам управы, судебный процесс обойдется городскому бюджету примерно в 20 000 евро, а в случае успеха, все судебные издержки придется оплатить Соловьеву, от которого мэрия рассчитывает получить и 210 000 евро в качестве компенсации за нанесенный городу ущерб, пишет rus.err.ee.
Когда конкретно иск будет передан в суд, власти пока не сообщают, поскольку в настоящее время еще не получили копии материалов уголовного дела, часть которых будут приложены к исковому заявлению.
Сам Евгений Соловьев ранее заявлял, что ущерб Кохтла-Ярве он не наносил и ничего выплачивать не собирается.