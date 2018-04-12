четверг, 12 апреля 2018 г.
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Грабеж и убийство в вечернем Мадриде

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Великий Буффон провел вчера последний матч в карьере в турнире Лиги чемпионов. К сожалению ни продлить участие в турнире, ни уйти красиво Буфофну не удалось...

Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия) 3:1 (по сумме двух матчей 4:3)

После вчерашенго чуда в Риме, еще один итальянский клуб и также на столичном стадионе в матче с испанским грандом забил три мяча. Правда этих голов хватило бы только на перевод игры в дополнительное время, но, все-таки, "Ювентус" заслуживал победы...

Марио Мандджукич уже в первой итальянской атаке открывает счет и сразу же лез "Юве" за вторым голом, невезение и вратарь мадридцев Кейлор Навас препятствовали второму голу гостей. Но он случился, не так быстро, но все-таки. Снова Манджукич успел подставить голову под навес Лихтштайнера и на перерыв команды ушли при солидном игровом преимуществе гостей.

По истечении часа игры "Ювентус" поставил "Реал" на грань катастрофы: Навас выронил мяч прямо на ногу Блезу Матиюди, который протолкнул снаряд в ворота, сделав счет 3:0.

Чуда, однако, не произошло. Итальянцы немного подсели и этого хватило "Реалу" чтобы в конце встречи подержать соперника вдалеке от своих ворот. Более того "Реалу" самому надо было забивать как минимум один гол, чтобы без дополнительного времени проходить в следующий раунд. Мадридцы заперли гостей в штрафной, но ни Иско, ни Варан ни их партнеры не могли пробить Буффона.

Не смог пробить Буффона и Роналдо, который все таки сравнял счет с пенальти; Джиджи к этому времени уже был удален за гневную тираду в адрес арбитра матча Майкла Оливера. На 90-й минуте одна из последних атак мадридцев закончилась довольно спорным фолом: Криштиану Роналду скинул мяч назад на набегавшего Васкеса – испанец готовился расстреливать Буффона, но его сзади смял Мехди Бенатия.

Буффона в воротах сменил Шчесны, а Роналду точным ударом оформил восьмой полуфинал ЛЧ подряд для мадридского "Реала".

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ:

«Я рад. Мы заслужили общую победу. Сегодня мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть.

Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Юве» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.

Мне надо было что-то менять в перерыве. У меня не было претензий к Бэйлу и Каземиро. Просто мне надо было что-то поменять, и я выбрал их. Это помогло. Мы прибавили, заиграли интенсивнее, с большей энергией. «Юве» здорово играл в первом матче и, наверное, наиграл на гол. Сегодня то же самое можно было сказать о нас. Они забили быстрый мяч, как мы в Турине. Это футбол. Здесь все может случиться.

Высокий прессинг «Юве» доставил нам проблемы. Они превосходно играли. Тактический план Аллегри прекрасно работал, но я ни на секунду не сомневался в том, что мы пройдем дальше.

Мы могли забить, но недостаточно хорошо реализовывали моменты. Тем не менее мы не переставали верить, что забьем, ведь у нас превосходные игроки», – сказал Зидан официальному сайту УЕФА.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обрушился с критикой на арбитра Майкла Оливера:

«Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.

У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

«Реал» заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.

В заключительном матче 1/4 финала "Бавария" смогла сдеражать атаки "Севильи" (0:0) и без особых усилий вышла в 1/2 финала.

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