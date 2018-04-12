Грабеж и убийство в вечернем Мадриде

Великий Буффон провел вчера последний матч в карьере в турнире Лиги чемпионов. К сожалению ни продлить участие в турнире, ни уйти красиво Буфофну не удалось...
Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия) 3:1 (по сумме двух матчей 4:3)
После вчерашенго чуда в Риме, еще один итальянский клуб и также на столичном стадионе в матче с испанским грандом забил три мяча. Правда этих голов хватило бы только на перевод игры в дополнительное время, но, все-таки, "Ювентус" заслуживал победы...
Марио Мандджукич уже в первой итальянской атаке открывает счет и сразу же лез "Юве" за вторым голом, невезение и вратарь мадридцев Кейлор Навас препятствовали второму голу гостей. Но он случился, не так быстро, но все-таки. Снова Манджукич успел подставить голову под навес Лихтштайнера и на перерыв команды ушли при солидном игровом преимуществе гостей.
По истечении часа игры "Ювентус" поставил "Реал" на грань катастрофы: Навас выронил мяч прямо на ногу Блезу Матиюди, который протолкнул снаряд в ворота, сделав счет 3:0.
Чуда, однако, не произошло. Итальянцы немного подсели и этого хватило "Реалу" чтобы в конце встречи подержать соперника вдалеке от своих ворот. Более того "Реалу" самому надо было забивать как минимум один гол, чтобы без дополнительного времени проходить в следующий раунд. Мадридцы заперли гостей в штрафной, но ни Иско, ни Варан ни их партнеры не могли пробить Буффона.
Не смог пробить Буффона и Роналдо, который все таки сравнял счет с пенальти; Джиджи к этому времени уже был удален за гневную тираду в адрес арбитра матча Майкла Оливера. На 90-й минуте одна из последних атак мадридцев закончилась довольно спорным фолом: Криштиану Роналду скинул мяч назад на набегавшего Васкеса – испанец готовился расстреливать Буффона, но его сзади смял Мехди Бенатия.
Буффона в воротах сменил Шчесны, а Роналду точным ударом оформил восьмой полуфинал ЛЧ подряд для мадридского "Реала".
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ:
«Я рад. Мы заслужили общую победу. Сегодня мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть.
Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Юве» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.
Мне надо было что-то менять в перерыве. У меня не было претензий к Бэйлу и Каземиро. Просто мне надо было что-то поменять, и я выбрал их. Это помогло. Мы прибавили, заиграли интенсивнее, с большей энергией. «Юве» здорово играл в первом матче и, наверное, наиграл на гол. Сегодня то же самое можно было сказать о нас. Они забили быстрый мяч, как мы в Турине. Это футбол. Здесь все может случиться.
Высокий прессинг «Юве» доставил нам проблемы. Они превосходно играли. Тактический план Аллегри прекрасно работал, но я ни на секунду не сомневался в том, что мы пройдем дальше.
Мы могли забить, но недостаточно хорошо реализовывали моменты. Тем не менее мы не переставали верить, что забьем, ведь у нас превосходные игроки», – сказал Зидан официальному сайту УЕФА.
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обрушился с критикой на арбитра Майкла Оливера:
«Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.
Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.
У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.
«Реал» заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.
В заключительном матче 1/4 финала "Бавария" смогла сдеражать атаки "Севильи" (0:0) и без особых усилий вышла в 1/2 финала.