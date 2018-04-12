Грабеж и убийство в вечернем Мадриде

Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия) 3:1 (по сумме двух матчей 4:3)

После вчерашенго чуда в Риме, еще один итальянский клуб и также на столичном стадионе в матче с испанским грандом забил три мяча. Правда этих голов хватило бы только на перевод игры в дополнительное время, но, все-таки, "Ювентус" заслуживал победы...

Марио Мандджукич уже в первой итальянской атаке открывает счет и сразу же лез "Юве" за вторым голом, невезение и вратарь мадридцев Кейлор Навас препятствовали второму голу гостей. Но он случился, не так быстро, но все-таки. Снова Манджукич успел подставить голову под навес Лихтштайнера и на перерыв команды ушли при солидном игровом преимуществе гостей.

По истечении часа игры "Ювентус" поставил "Реал" на грань катастрофы: Навас выронил мяч прямо на ногу Блезу Матиюди, который протолкнул снаряд в ворота, сделав счет 3:0.

Чуда, однако, не произошло. Итальянцы немного подсели и этого хватило "Реалу" чтобы в конце встречи подержать соперника вдалеке от своих ворот. Более того "Реалу" самому надо было забивать как минимум один гол, чтобы без дополнительного времени проходить в следующий раунд. Мадридцы заперли гостей в штрафной, но ни Иско, ни Варан ни их партнеры не могли пробить Буффона.

Не смог пробить Буффона и Роналдо, который все таки сравнял счет с пенальти; Джиджи к этому времени уже был удален за гневную тираду в адрес арбитра матча Майкла Оливера. На 90-й минуте одна из последних атак мадридцев закончилась довольно спорным фолом: Криштиану Роналду скинул мяч назад на набегавшего Васкеса – испанец готовился расстреливать Буффона, но его сзади смял Мехди Бенатия.

Буффона в воротах сменил Шчесны, а Роналду точным ударом оформил восьмой полуфинал ЛЧ подряд для мадридского "Реала".

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ:

«Я рад. Мы заслужили общую победу. Сегодня мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть.

Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Юве» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.