четверг, 12 апреля 2018 г.
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ОЗХО завершила расследование инцидента в Солсбери

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ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, опубликуют результаты проведенного в Солсбери расследования, сообщает издание Daily Mail.

Основные положения доклада будут обнародованы в 12.00 по британскому летнему времени (14.00 по Таллинну), отмечает представитель министерства иностранных дел Великобритании.

После завершения расследования копия итоговой версии доклада в соответствии с принятой практикой была передана британской стороне, заявил представитель МИДа. Лондон также попросил предоставить копии доклада всем странам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия. "Прозрачный и открытый подход" представляет собой полную противоположность "тактике запутывания и отвлечения", которую использует российская сторона, подчеркивает издание.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.  

Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.

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