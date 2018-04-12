ОЗХО завершила расследование инцидента в Солсбери

Основные положения доклада будут обнародованы в 12.00 по британскому летнему времени (14.00 по Таллинну), отмечает представитель министерства иностранных дел Великобритании.

После завершения расследования копия итоговой версии доклада в соответствии с принятой практикой была передана британской стороне, заявил представитель МИДа. Лондон также попросил предоставить копии доклада всем странам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия. "Прозрачный и открытый подход" представляет собой полную противоположность "тактике запутывания и отвлечения", которую использует российская сторона, подчеркивает издание.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.