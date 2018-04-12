четверг, 12 апреля 2018 г.
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Ярмарка труда впервые пройдет в Рапламаа

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Ярмарка труда на Певческом поле.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг с 11 до 14 часов, в Рапласком спортивном здании Sadolin, пройдёт первая ярмарка труда и карьеры Рапламаа.

Об этом сообщила Касса страхования от безработицы, напоминая, что ярмарка является местом встречи работодателей и соискателей работы. Со своими предложениями о работе на ярмарке будут представлены 35 работодателей как из Рапламаа, так и из соседних уездов, а также 11 партнеров. Предложений о работе будет более 200.

Ярмарка труда – это хорошая возможность ознакомиться с различными предприятиями, узнать об условиях и договориться о работе. На ярмарке можно будет найти от простых предложений о работе до предложений о работе на руководящие должности, также будет предлагаться работа с частичной занятостью и сезонная работа. Подходящую работу смогут найти для себя молодые люди и люди с пониженной трудоспособностью.

По словам руководителя отделения Кассы страхования от безработицы в Рапламаа Ильви Пере, со стороны работодателей большой интерес к ярмарке. «Многие предприятия Раплаского уезда хотят нанять дополнительных работников. Рабочих рук не хватает в строительном секторе и секторе обслуживания, а также на наших промышленных предприятиях. Надеемся, что на ярмарку придет много молодежи, которые заинтересованы после окончания школы или на время каникул найти работу в своем родном городе», - сказала она.

С возможностями обучения ознакомят Центр профессионального образования Кехтна, Таллиннская строительная школа, Школа по технике и обслуживанию Вана-Вигала, Центр профессионального образования Ярвамаа, Центр профессионального образования Пярнумаа и Раплаская гимназия для взрослых.

В актовом зале Раплаской гимназии Весирооз можно будет послушать интересные выступления о работах будущего, предпринимательстве, необлагаемом налогом доходе, ситуации на рынке труда. С 12:45 до 14:00 часов пройдет дискуссия предпринимателей и руководителей самоуправлений на тему, наблюдается ли в Рапламаа нехватка работы или рабочей силы. Прямые трансляции с ярмарки будет делать Раплаское радио TRE Raadio.

Все желающие смогут на ярмарке получить скорую помощь по карьере. В аудитории на первом этаже школьного здания пройдут тематические семинары о карьере, где вместе с преподавателями можно будет найти ответы на вопросы, как сделать себя заметным для работодателя, какого работника ждет сегодняшний работодатель, как быть успешным и что делать, если стоишь перед выбором карьерного пути.

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