Ярмарка труда впервые пройдет в Рапламаа

Об этом сообщила Касса страхования от безработицы, напоминая, что ярмарка является местом встречи работодателей и соискателей работы. Со своими предложениями о работе на ярмарке будут представлены 35 работодателей как из Рапламаа, так и из соседних уездов, а также 11 партнеров. Предложений о работе будет более 200.

Ярмарка труда – это хорошая возможность ознакомиться с различными предприятиями, узнать об условиях и договориться о работе. На ярмарке можно будет найти от простых предложений о работе до предложений о работе на руководящие должности, также будет предлагаться работа с частичной занятостью и сезонная работа. Подходящую работу смогут найти для себя молодые люди и люди с пониженной трудоспособностью.

По словам руководителя отделения Кассы страхования от безработицы в Рапламаа Ильви Пере, со стороны работодателей большой интерес к ярмарке. «Многие предприятия Раплаского уезда хотят нанять дополнительных работников. Рабочих рук не хватает в строительном секторе и секторе обслуживания, а также на наших промышленных предприятиях. Надеемся, что на ярмарку придет много молодежи, которые заинтересованы после окончания школы или на время каникул найти работу в своем родном городе», - сказала она.

С возможностями обучения ознакомят Центр профессионального образования Кехтна, Таллиннская строительная школа, Школа по технике и обслуживанию Вана-Вигала, Центр профессионального образования Ярвамаа, Центр профессионального образования Пярнумаа и Раплаская гимназия для взрослых.

В актовом зале Раплаской гимназии Весирооз можно будет послушать интересные выступления о работах будущего, предпринимательстве, необлагаемом налогом доходе, ситуации на рынке труда. С 12:45 до 14:00 часов пройдет дискуссия предпринимателей и руководителей самоуправлений на тему, наблюдается ли в Рапламаа нехватка работы или рабочей силы. Прямые трансляции с ярмарки будет делать Раплаское радио TRE Raadio.