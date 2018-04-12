Дмитрий Ярошенко: «Cпортсмены спрашивали : «Что нужно уколоть, чтобы стать чемпионом?»

"Когда случилась моя дисквалификация, это была не просто неожиданность, а шок. Потому что препарат, который мы использовали, проходил допинг-тестирование. Когда врач тебе говорит, что это не запрещено, что препарат не находится в допинговом списке, понятное дело, что ты используешь его смело.

До какой степени доходит российская безграмотность в этих вопросах, я понял, когда стал ездить по стране с лекциями. Спортсменам никто не объясняет элементарных вещей. Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать.

Не объясняют, что используя в юном возрасте запрещенную фармакологию, спортсмен почти гарантированно не сможет бегать долго. Скажу честно: встречаясь с некоторыми спортсменами, я видел в их глазах скепсис – мол, что ты нам тут рассказываешь, все равно будем продолжать.

Однажды я необдуманно пошутил, спросил одного из парней: мол, ты почему в кофте с длинными рукавами – тепло же? Или уколы прячешь? Человек дернулся так, что мне аж не по себе стало. А парню – лет 16—17. Другие просто напрямую задавали вопрос: что нужно уколоть, чтобы стать чемпионом?

Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, которые спортсмены обычно пьют в зимний период, а уколы.