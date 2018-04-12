Из-за реконструкции перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ будет закрыт

Объезд будет организован с одной стороны через Пирита-Козе и по улице Клоостриметса, с другой - через Мууга и Петербургское шоссе.

Перекресток будет регулироваться светофорами, будут предоставлены ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Также будут созданы ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.