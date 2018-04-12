Из-за реконструкции перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ будет закрыт
12 апреля 2018 г., 9:16
В связи с реконструкцией с 10 часов утра 16 апреля по 30 августа для движения перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ будет закрыт.
Объезд будет организован с одной стороны через Пирита-Козе и по улице Клоостриметса, с другой - через Мууга и Петербургское шоссе.
Перекресток будет регулироваться светофорами, будут предоставлены ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Также будут созданы ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.
Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками!