четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Из-за реконструкции перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ будет закрыт

Из-за реконструкции перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ будет закрыт

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Ремонтные работы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Erik Prozes

В связи с реконструкцией с 10 часов утра 16 апреля по 30 августа для движения перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ будет закрыт.

Объезд будет организован с одной стороны через Пирита-Козе и по улице Клоостриметса, с другой - через Мууга и Петербургское шоссе.

Перекресток будет регулироваться светофорами, будут предоставлены ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Также будут созданы ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.

Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками!

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