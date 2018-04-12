Реформистка Йоко Алендер вернется в Таллиннское горсобрание

Согласно решению городской избирательной комиссии, с этого же дня с 15 января замещавшему Алендер в горсобрании председателю правления целевого учреждения "Вирумааские музеи" Антсу Леэметсу придется покинуть представительный орган, пишет rus.err.ee.

На состоявшихся 15 октября 2017 года муниципальных выборах Алендер баллотировалась в Пыхья-Таллинне. Получив 1599 голосов, член парламента получила компенсационный мандат и стала депутатом горсобрания, воспользовавшись так называемым "законом о двух стульях".