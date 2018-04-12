Флот и авиация Британии приготовились нанести удар по Сирии

Британская авиация и флот готовы к нанесению удара по Сирии из-за предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте. В полную боевую готовность приведены британские самолеты на военной базе на Кипре, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Times.
По данным издания, воздушная техника, базирующаяся на базе Акротири на юге Кипра, выведена на взлетно-посадочные полосы и ожидает только сигнала для взлета.
В настоящее время на авиабазе находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами и готовых к военным действиям, отмечает The Times. Еще шесть самолетов Typhoon, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух", в случае необходимости будут вести их прикрытие.
Ранее сообщалось, что Мэй приказала британским военным привести подводные лодки в режим боевой готовности и направить их на расстояние ракетного удара по объектам в Сирии.
The Times также пишет, что к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Среди судов, базирующихся в Средиземном море, - эсминец HMS Duncan, оснащенный системой противовоздушной обороны. На его борту противокорабельные крылатые ракеты RGM-84 Harpoon и зенитный ракетный комплекс Sea Viper.
Источники The Telegraph отмечали, что Мэй готова отдать приказ о нанесении удара по Сирии без разрешения парламента. Как стало известно, в четверг, 12 апреля, глава правительства проведет собрание кабинета министров, посвященное ситуации в Сирии.
Ранее сообщалось, что США также готовятся к возможной военной операции в Сирии. Так, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", был замечен на расстоянии в 100 км от Тартуса, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter.
Накануне атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut) вышел из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправился в Средиземное море.
Между тем, как стало известно, президент США Дональд Трамп, несмотря на обещание определиться с ответом из-за предполагаемой химатаки в Думе, по истечении поставленного им самим срока пока так и не принял решение.