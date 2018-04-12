Малкин и Кросби сбили "Летчиков", Знарок может стать тренером в НХЛ

Гол Евгения Малкина помог "Питтсбургу" разгромить 7:0 "Филадельфию". Хет-триком отметился капитан "Пенс" Сидни Кросби. Это третий хет-трик канадца в 149 играх плей-офф за карьеру. Кросби повторил рекорд клуба, сравнявшись с Марио Лемье, на счету которого тоже 3 хет-трика (в 107 матчах). Защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал показатель полезности "минус 2".

«Вегас» одержал победу над «Лос-Анджелесом» (1:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. За 60 минут игрового времени команды провели 127 силовых приемов. «Голден Найтс» выполнили 58 хитов, «Кингс» – 69. В составе «Вегаса» больше всех силовых приемов записал на свой счет форвард Уильям Каррье (10). У «королей» по семь хитов сделали защитник Дион Фанюф и нападающие Адриан Кемпе и Тревор Льюис.

"Виннипег", не без проблем, одолел "Миннесоту" 3:2.