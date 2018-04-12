четверг, 12 апреля 2018 г.
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Эстонский промышленный гигант построит в Норвегии мост

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ФОТО: Liis Treimann

Дочернее предприятие концерна BLRT Grupp будет строить в столице Норвегии пешеходно-велосипедный мост, пишет Majandus24.

Дочернее предприятие BLRT Western Constructions и входящая в концерн NRC Group ASA норвежская компания HAG Anlegg AS подписали договор о строительстве в Осло пешеходно-велосипедного моста, сообщила пресс-служба BLRT. 

Мост соединит Университет Осло и стадион Уллевол, поскольку в этом районе обычно бывает многолюдно. Мост будет находиться над автомобильной дорогой.

Мост будет трехъярусным, что повысит пропускную способность перекрестка, над которым он будет находиться. Также это должно повысить безопасность на дорогах столицы Норвегии.

Вес моста составит около 600 тонн. Согласно условиям договора, мост будут строить по частям. 20 секций моста в Осло будут доставлять по морю.

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