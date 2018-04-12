Эстонский промышленный гигант построит в Норвегии мост

Дочернее предприятие BLRT Western Constructions и входящая в концерн NRC Group ASA норвежская компания HAG Anlegg AS подписали договор о строительстве в Осло пешеходно-велосипедного моста, сообщила пресс-служба BLRT.

Мост соединит Университет Осло и стадион Уллевол, поскольку в этом районе обычно бывает многолюдно. Мост будет находиться над автомобильной дорогой.

Мост будет трехъярусным, что повысит пропускную способность перекрестка, над которым он будет находиться. Также это должно повысить безопасность на дорогах столицы Норвегии.