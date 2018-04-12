Родченков устроил новый допинговый скандал

«В биатлоне система биологических паспортов давно саботирована. IBU видел аномалии в биопаспортах русских и никому об этом не сообщал, а лишь перенаправлял данные в РУСАДА с просьбой разобраться.

По непонятным причинам IBU вообще не хотел расследовать эти экстремально аномальные отклонения у русских.

После Сочи-2014 все стало еще хуже. IBU просто брал «грязные» паспорта у русских и делал их «чистыми» или просто прятал. Кто должен быть наказан за это? И IBU, и Россия. Все они виноваты. Там точно была коррупция.

Нужно поднимать данные по всем биологическим паспортам русских. И нужно заново их исследовать. Если бы это было сделано до Сочи-2014, то такого бы скандала не было, потому что многих русских дисквалифицировали бы еще до Игр», – рассказал Родченков NRK.

Заявление Родченкова было сделано непосредственно перед тем, как полиция Австрии устроила обыск в штаб-квартире IBU. Чиновников IBU подозревают в коррупции, это связано с допингом и ТВ-правами.

Адвокат осведомителя WADA Григория Родченкова Джим Уолден сообщил, что его клиент сотрудничает с расследованием в отношении IBU.

«Родченков сотрудничает с расследованием по IBU и другими следствиями.