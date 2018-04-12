До и после: с сучковатыми сосновыми досками в интерьере пора что-то делать

Древесина сосны может выглядеть в интерьере очень привлекательно, но когда ее слишком много, то от сучков просто в глазах рябит. Не пора ли что-то делать?
Блогер и хозяйка загородного дома Дженна устала каждый день смотреть на сосновые доски: стены, потолок, пол и мебель - всё было сделано из сосны. "Так больше жить нельзя!" - решила Дженна и принялась за дело.
Вдохновение для новой кухни она искала и нашла на портале Pinterest: базовым цветом для новой кухни стал белый. Затем была демонтирована мебель и снята вся деревянная обшивка.
По контрасту со стенами цветом новых кухонных шкафов стал черный. Мебель была сделана по индивидуальному заказу. Фартук из кафельной плитки был поднят до потолка, благо места хватало.
Около окон оборудовали уголок для отдыха, где в свободную минутку в окружении мягких подушек и пушистого пледа удобно посидеть с книгой.
Вместо верхних шкафов Дженна выбрала открытые полки, это придало помещению еще больший объем и простор.
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