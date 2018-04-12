четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • До и после: с сучковатыми сосновыми досками в интерьере пора что-то делать

До и после: с сучковатыми сосновыми досками в интерьере пора что-то делать

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ФОТО: jennasuedesign.com

Древесина сосны может выглядеть в интерьере очень привлекательно, но когда ее слишком много, то от сучков просто в глазах рябит. Не пора ли что-то делать?  

Блогер и хозяйка загородного дома Дженна устала каждый день смотреть на сосновые доски: стены, потолок, пол и мебель - всё было сделано из сосны. "Так больше жить нельзя!" - решила Дженна и принялась за дело. 

Вдохновение для новой кухни она искала и нашла на портале Pinterest: базовым цветом для новой кухни стал белый. Затем была демонтирована мебель и снята вся деревянная обшивка. 

                                                                                             

ФОТО: jennasuedesign.com

По контрасту со стенами цветом новых кухонных шкафов стал черный. Мебель была сделана по индивидуальному заказу. Фартук из кафельной плитки был поднят до потолка, благо места хватало.      

                                                                                             

ФОТО: jennasuedesign.com

Около окон оборудовали уголок для отдыха, где в свободную минутку в окружении мягких подушек и пушистого пледа удобно посидеть с книгой. 

                                                                                             

ФОТО: jennasuedesign.com

                                                                                             

ФОТО: jennasuedesign.com

Вместо верхних шкафов Дженна выбрала открытые полки, это придало помещению еще больший объем и простор.  

                                                                                             

ФОТО: jennasuedesign.com

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