В Берлине Трампа призывают отказаться от поспешного удара по Сирии

Немецкие политики призывают президента США Дональда Трампа не принимать поспешного решения об ответном ударе в Сирии. Представитель партии "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) в опубликованном в четверг, 12 апреля, интервью dpa призвал власти ФРГ официально выступить против военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.

Немецкое правительство должно выступить с четкой позицией и заявить Вашингтону и Москве о том, что Берлин хочет, чтобы было проведено расследование предполагаемой химической атаки и чтобы оно не было блокировано поспешными военными операциями, подчеркнул политик.

Триттин сравнил нынешнюю ситуацию с войной в Ираке в 2003 году, когда Вашингтон начал операцию, предполагая наличие у иракского президента Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, но впоследствии подобные вооружения найдены не были. "В сущности, можно только надеяться, что такое не повторится", - заявил политик, занимавший во времена войны в Ираке пост министра по охране окружающей среды ФРГ.

В администрации США нет единой позиции

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) не видит четкой стратегии Вашингтона по Сирии. "Встает вопрос о том, существует ли единая точка зрения в администрации господина Трампа", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам лидера немецких либералов, можно только надеяться, что угрозы американского президента являются "своего рода тактикой ведения переговоров", заключающейся в "давлении на других с помощью подчас иррациональных и безответственных твитов". Военный удар не разрядит ситуацию в Сирии, а лишь еще более накалит ее, подчеркнул Линднер.

Недостаточная серьезность Трампа

Большую тревогу вызывают провокации Трампа в адрес России, заявил в свою очередь заместитель фракции СвДП Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff). "Поразительно, какую недостаточную серьезность демонстрирует американский президент, являющийся главнокомандующим сильнейшей армией мира", - заявил он газете Rheinische Post.

Вместе с тем заявления Трампа следует принимать всерьез, подчеркнул Ламбсдорфф. "Надеюсь, что военные с обеих сторон находятся в диалоге и не допустят прямой конфронтации США и России", - добавил он.

За угрозами Трампа последуют действия

Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) также уверен, что к заявлению Трампа, накануне пригрозившего России нанести ракетный удар по Сирии, следует относиться серьезно. В отличие, в частности, от прежних твитов президента США с угрозами в адрес КНДР, в данном случае речь идет о предупреждении о военном ударе в конкретном контексте, указал однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Думаю, что американский президент не может говорить подобное без последствий", - добавил Рёттген.

Вместе с тем, по его словам, как США, так и Россия будут стремиться избежать прямой военной конфронтации. Однако самая большая опасность состоит в том, что в подобной ситуации события могут развиваться не так, как планируется, добавил Рёттген. Одновременно политик призвал Запад проводить последовательную политику в отношении Сирии. Необходимо усилить дипломатический процесс по разрешению сирийского конфликта с участием ООН, ЕС, США и других глобальных игроков, призвал он.

Необходимы дальновидные решения

Между тем координатор трансатлантического сотрудничества правительства ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) высказался в поддержку военного ответа США на предполагаемую химическую атаку в Сирии. "Считаю правильным, что на применение химического оружия следует реагировать военным ударом", - заявил он в интервью газете Südwest Presse и ее партнерским изданиям.

Вместе с тем Дональд Трамп должен согласовывать свои действия с союзниками, считает Байер, назначенный на свой пост накануне. Все решения по Сирии должны быть дальновидными, предупредил далее политик. "Этот регион представляет собой бочку с порохом", - пояснил он.

11 апреля Трамп сделал резкое заявление, пригрозив России ракетным ударом в Сирии. "Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!" - написал хозяин Белого дома в Twitter, отреагировав на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина о готовности Москвы сбить ракеты ВВС США в случае удара по Сирии.