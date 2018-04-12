Полиция безопасности задержала еще одного агента ГРУ

В конце прошлого года Полиция безопасности (КаПо) задержала действовавшего на территории Эстонии агента Главного разведывательного управления (ГРУ), который собирал информацию о жизненно важных объектах.
Сотрудники КаПо задержали гражданина Эстонии Илью Тихановского 10 декабря прошлого года и предъявили ему подозрение по статье Пенитенциарного кодекса, которая подразумевает создание или поддержание связей с иностранным государством, организацией иностранного государства или выполнение заданий другого государства с целью государственной измены.
Согласно подозрениям, Тихановский обслуживал интересы ГРУ, в его задачи входил сбор информации о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства. Кроме того, он должен был выполнять и другие порученные ему задания.
Задержание в начале прошлого года агента Артема Зинченко, а потом Ильи Тихановского говорит о том, что в последние годы ГРУ усилило разведывательную работу против Эстонии, сказано в опубликованном сегодня ежегоднике КаПо.