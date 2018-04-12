Полиция безопасности задержала еще одного агента ГРУ

Сотрудники КаПо задержали гражданина Эстонии Илью Тихановского 10 декабря прошлого года и предъявили ему подозрение по статье Пенитенциарного кодекса, которая подразумевает создание или поддержание связей с иностранным государством, организацией иностранного государства или выполнение заданий другого государства с целью государственной измены.

Согласно подозрениям, Тихановский обслуживал интересы ГРУ, в его задачи входил сбор информации о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства. Кроме того, он должен был выполнять и другие порученные ему задания.