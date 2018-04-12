Вы даже не представляете, сколько стоит самый дорогой дом в России!

Самый дорогой дом в России, находящийся в поселке Барвиха на Рублевке, почти в 700 раз дороже среднего по стране, сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на портал "Мир квартир".
Стоимость среднего дома по России составляет 5,2 миллиона рублей. Следовательно, самый дорогой дом, расположенный на подмосковной Рублевке, дороже среднего в 673 раза.
Трехэтажный дом в Барвихе площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположен на участке 58 соток в элитном поселке "Сады Майендорф", находящемся на территории знаменитого еще с советских времен санатория "Барвиха" в Одинцовском районе Московской области.
В прошлом году эта резиденция стоила 3,94 миллиарда рублей, а сейчас 3,5 миллиарда. За год дом подешевел на 11%. Переведем цену в евро по сегодняшнему курсу и получим, страшно подумать - 43 миллиона 740 тысяч евро.
Резиденция в Барвихе стоит даже больше, чем самый дорогой особняк в центре Москвы, который имеет такую же площадь.