Вы даже не представляете, сколько стоит самый дорогой дом в России!

Стоимость среднего дома по России составляет 5,2 миллиона рублей. Следовательно, самый дорогой дом, расположенный на подмосковной Рублевке, дороже среднего в 673 раза.

Трехэтажный дом в Барвихе площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположен на участке 58 соток в элитном поселке "Сады Майендорф", находящемся на территории знаменитого еще с советских времен санатория "Барвиха" в Одинцовском районе Московской области.

В прошлом году эта резиденция стоила 3,94 миллиарда рублей, а сейчас 3,5 миллиарда. За год дом подешевел на 11%. Переведем цену в евро по сегодняшнему курсу и получим, страшно подумать - 43 миллиона 740 тысяч евро.