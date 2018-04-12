Фото: обвиняемые в двойном убийстве члены Кемеровской преступной группировки предстали перед судом

Прокуратура обвиняет Эрика и Стена Круузимяэ в том, что 16 января прошлого года они убили двоих мужчин в ночном клубе "Посейдон". Также обвинения предъявлены еще двоим мужчинам. Эдуарда обвиняют в сокрытии преступления, а Сийма в нанесении телесных повреждений и сокрытии преступления.

Следствие установило, что двойное убийство было совершено 16 января этого года. В ночной клуб пришли четверо представителей Кемеровской преступной группировки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Жертвам нанесли удары ногами, руками и ножом. В качестве подозреваемых полиция задержала 36-летнего и 37-летнего мужчин.

В драке также принимал участие 52-летний мужчина. Чтобы скрыть следы преступления, ночной клуб подожгли, а трупы сбросили в колодец заброшенного хутора в Вильяндиском уезде.

Преступники предполагали, что это поможет им скрыть убийство, но у полиции на этот счет были иные планы.