Фото: обвиняемые в двойном убийстве члены Кемеровской преступной группировки предстали перед судом

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали двое мужчин, которых обвиняют в убийстве двух представителей преступной группировки, членами которой они сами и являются. Чтобы скрыть следы преступления, преступники подожгли ночной клуб "Посейдон", пишет Postimees.
Прокуратура обвиняет Эрика и Стена Круузимяэ в том, что 16 января прошлого года они убили двоих мужчин в ночном клубе "Посейдон". Также обвинения предъявлены еще двоим мужчинам. Эдуарда обвиняют в сокрытии преступления, а Сийма в нанесении телесных повреждений и сокрытии преступления.
Следствие установило, что двойное убийство было совершено 16 января этого года. В ночной клуб пришли четверо представителей Кемеровской преступной группировки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Жертвам нанесли удары ногами, руками и ножом. В качестве подозреваемых полиция задержала 36-летнего и 37-летнего мужчин.
В драке также принимал участие 52-летний мужчина. Чтобы скрыть следы преступления, ночной клуб подожгли, а трупы сбросили в колодец заброшенного хутора в Вильяндиском уезде.
Преступники предполагали, что это поможет им скрыть убийство, но у полиции на этот счет были иные планы.
В девяностых ночной клуб Poseidon имел другое название - Lucky Luke, и там нередко проходили разборки представителей преступного мира.