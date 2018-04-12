четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Коррупция в биатлоне: норвежцу подозрения в экономических преступлениях, россиянам подозрения в новой допинговой афере

Коррупция в биатлоне: норвежцу подозрения в экономических преступлениях, россиянам подозрения в новой допинговой афере

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Андрес Бессеберг

ФОТО: imago sportfotodienst/imago/Eibner Europa

По информации австрийского издания Kronen Zeitung, обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге был связан с подозрениями в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов.

Предполагается, что чиновники IBU за деньги скрывали факты применения допинга некоторыми спортсменами.

Полиция Норвегии оказывает помощь властям Австрии в расследовании в отношении норвежского гражданина. 

«Власти Австрии подозревают, что норвежский гражданин совершил экономическое преступление. Любые вопросы, связанные с расследованием, должны быть направлены австрийским властям», – заявила старший прокурор Национального департамента по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений полиции Норвегии Анна Хаугмоен Му. 

Ранее стало известно, что в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге был проведен обыск. Он был связан с расследованием австрийской полиции, главными фигурантами которого являются президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш.

Андерс Бессеберг сообщил, что проводимое в его отношении полицейское расследование касается паспортов крови российских биатлонистов.

По его словам, речь идет о данных спортсменов, выступавших на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене с запрещенными препаратами в организме.

72-летний чиновник выразил удивление, что он стал объектом расследования.

«Лично я не чувствую, что сделал что-то неправильно. Мы следовали обычной процедуре и отправили все пробы в аккредитованную WADA лабораторию в Осло. Если там были анормальные случаи, то мы получали сообщение и реагировали.

Я не понимаю, почему этим делом занимается департамент по борьбе с экономическими преступлениями», – сказал Бессеберг Aftenposten.

WADA также подтвердила, что за обысками стоит проблема допинг-проб и паспортов крови российских спортсменов.

«Отдел расследований WADA обменялся информацией со следователями из правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также с Интерполом.

WADA подтверждает, что обыски связаны с допингом, но больше мы ничего комментировать не будем», – написал в сообщении NRK менеджер по связям с общественностью WADA Джеймс Фитцджеральд. 

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не удивлен, что в штаб-квартире IBU прошли обыски. «Полиция провела рейд в штаб-квартире IBU из-за допинговых обвинений. Печально, но я не удивлен. Это было очевидно и давно напрашивалось. IBU нужен новый президент!» – написал Самуэльссон.

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