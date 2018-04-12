Неравнодушный прохожий помог задержать вора
12 апреля 2018 г., 11:01
11 апреля в 18:00 в Тарту возле расположенного на Рижском шоссе торгового центра неизвестный отобрал у 11-летнего мальчика мобильный телефон.
Свидетелем происшествия стал прохожий, который догнал отобравшего мобильный телефон мужчину и несмотря на сопротивление задержал, а в последствии передал его полиции.
Полиция доставила правонарушителя в участок для выяснения обстоятельств.
Полиция выразила благодарность пришедшему на помощь 25-летнему мужчине, благодаря которому удалось задержать вора и вернуть мобильный телефон мальчику.