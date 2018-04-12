четверг, 12 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Неравнодушный прохожий помог задержать вора

Неравнодушный прохожий помог задержать вора

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Драка.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

11 апреля в 18:00 в Тарту возле расположенного на Рижском шоссе торгового центра неизвестный отобрал у 11-летнего мальчика мобильный телефон. 

Свидетелем происшествия стал прохожий, который догнал отобравшего мобильный телефон мужчину и несмотря на сопротивление задержал, а в последствии передал его полиции. 

Полиция доставила правонарушителя в участок для выяснения обстоятельств. 

Полиция выразила благодарность пришедшему на помощь 25-летнему мужчине, благодаря которому удалось задержать вора и вернуть мобильный телефон мальчику. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ