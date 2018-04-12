КаПо знает десятерых жителей Эстонии, действующих на территории ИГИЛ в Сирии

КаПо еще в ежегоднике за прошлый год писала, что в очагах войны в Ираке и Сирии находится выходец из Эстонии Абдуррахман Сазанаков. “Помимо него мы установили десяток связанных с Эстонией лиц, которые находятся или находились там в районе конфликта. Около половины из них – несовершеннолетние”, - пишет КаПо в опубликованном сегодня ежегоднике.

КаПо констатирует, что поражение исламистов на территории Ирака и Сирии поначалу не обязательно уменьшит террористическую угрозу в Европе. КаПо отметила, что не все бойцы, вступившие в ряды террористических группировок, возвращаются, в основном – потому что гибнут, не хотят по возвращению предстать перед судом или по идеологическим причинам направляются в другие очаги конфликта.

В то же время КаПо отмечает, что исчезновение на территории, физически управляемой ИГИЛ, выводит на передний план будущее живших в конфликтном регионе женщин и детей. Вероятно, что многие из них вернутся, что поставит европейские страны лицом к лицу с трудными вопросами: смогут ли они, вернувшись в Европу, отряхнуть с себя экстремистскую идеологию? Как интегрировать обратно в общество детей, чей жизненный опыт и усвоенные ценности основаны на военных действиях, детей, которые жили в среде, отравленной террористической пропагандой?