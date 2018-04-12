КаПо знает десятерых жителей Эстонии, действующих на территории ИГИЛ в Сирии

У КаПо есть сведения о десятке лиц, действовавших в Сирии на территории Исламского государства, половина из них - несовершеннолетние.
КаПо еще в ежегоднике за прошлый год писала, что в очагах войны в Ираке и Сирии находится выходец из Эстонии Абдуррахман Сазанаков. “Помимо него мы установили десяток связанных с Эстонией лиц, которые находятся или находились там в районе конфликта. Около половины из них – несовершеннолетние”, - пишет КаПо в опубликованном сегодня ежегоднике.
КаПо констатирует, что поражение исламистов на территории Ирака и Сирии поначалу не обязательно уменьшит террористическую угрозу в Европе. КаПо отметила, что не все бойцы, вступившие в ряды террористических группировок, возвращаются, в основном – потому что гибнут, не хотят по возвращению предстать перед судом или по идеологическим причинам направляются в другие очаги конфликта.
В то же время КаПо отмечает, что исчезновение на территории, физически управляемой ИГИЛ, выводит на передний план будущее живших в конфликтном регионе женщин и детей. Вероятно, что многие из них вернутся, что поставит европейские страны лицом к лицу с трудными вопросами: смогут ли они, вернувшись в Европу, отряхнуть с себя экстремистскую идеологию? Как интегрировать обратно в общество детей, чей жизненный опыт и усвоенные ценности основаны на военных действиях, детей, которые жили в среде, отравленной террористической пропагандой?
Несмотря на постепенное уменьшение территории, подконтрольной ИГИЛ, это не означает прекращения распространения радикальной идеологии и конфликта ценностей. Поэтому все участники будут вынуждены и в дальнейшем искать ответ на вопрос, почему радикальная идеология по-прежнему популярна. Поскольку внимание органов безопасности экстремист зачастую привлекает лишь на очень поздней стадии, КаПо призывает замечать изменения в поведении окружающих, соучеников или коллег и в случае проблем вместе искать решение, значится в ежегоднике. КаПо констатировала, что радикализация человека – это социальная проблема, где своевременная поддержка может ему помочь и избежать трагических последствий для него и общества в целом.