четверг, 12 апреля 2018 г.
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Тюремные нравы: один заключенный угрожал другому соболезнованиями в газете

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В Вируской тюрьме в Йыхви один заключенный угрожал другому убийством и соболезнованиями по этому поводу, за что и поплатился дополнительным сроком. Об этом рассказала ида-вируская уездная газета "Северное побережье".

В соответствии с обвинением, в августе 2017 года 20-летний Самуэль неоднократно угрожал другому заключенному через дверь камеры: "Когда поймаю тебя, то убью" и "Когда выйду, то убью твою семью и сожгу твою квартиру". В тот же день Самуэль от руки вписал в рубрику соболезнований в данной ему для чтения газете свои соболезнования по случаю смерти все того же заключенного.

На следующий день Самуэль продолжил угрозы, вложив в газету написанное от руки на белом листке соболезнование по случаю смерти все того же заключенного, пожелав переправить газету объекту угроз. Однако надзиратель обнаружил это и отобрал газету.

Следствие истолковало эти соболезнования как угрозы и умысел на причинение смерти другому заключенному.

В ходе согласительного производства суд признал Самуэля виновным и с учетом уже имеющихся четырех судимостей - в том числе за преступления, связанные с насилием, - приговорил его к лишению свободы на один месяц, добавив этот срок к его последнему наказанию.

Самуэля отправили в тюрьму в 2016 году на 4 года 9 месяцев. К моменту вынесения нового приговора ему оставалось сидеть 2 года 9 месяцев 9 дней, но теперь срок его заключения увеличится на месяц. Кроме того, он должен заплатить государству 750 евро в связи с обвинительным приговором и 85 евро адвокату.

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