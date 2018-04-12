Тюремные нравы: один заключенный угрожал другому соболезнованиями в газете

В соответствии с обвинением, в августе 2017 года 20-летний Самуэль неоднократно угрожал другому заключенному через дверь камеры: "Когда поймаю тебя, то убью" и "Когда выйду, то убью твою семью и сожгу твою квартиру". В тот же день Самуэль от руки вписал в рубрику соболезнований в данной ему для чтения газете свои соболезнования по случаю смерти все того же заключенного.

На следующий день Самуэль продолжил угрозы, вложив в газету написанное от руки на белом листке соболезнование по случаю смерти все того же заключенного, пожелав переправить газету объекту угроз. Однако надзиратель обнаружил это и отобрал газету.

Следствие истолковало эти соболезнования как угрозы и умысел на причинение смерти другому заключенному.

В ходе согласительного производства суд признал Самуэля виновным и с учетом уже имеющихся четырех судимостей - в том числе за преступления, связанные с насилием, - приговорил его к лишению свободы на один месяц, добавив этот срок к его последнему наказанию.