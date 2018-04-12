Президент Молдавии опасается, что его страна может стать разменной монетой в нынешнем противостоянии Запада и России

"Часть западных элит рассматривают Молдавию как разменную монету в противостоянии с Россией. Для них незаконченный конфликт в Приднестровье является инструментом давления на Москву. Если противостояние между Западом и Россией будет продолжаться, есть большая вероятность, что каким-то ястребам придет в голову разморозить этот конфликт, устроить провокации, начать какие-то локальные войны чтобы попытаться затянуть Россию сюда", - заявил глава государства в среду поздно вечером, в ходе прямой линии с телезрителями на телеканале "Accent-TV".

"Понятно, что в Приднестровье живет около 200 тысяч российских граждан, а Россия своих граждан не бросит на произвол судьбы. Если она вмешается, Запад вновь будет изображать РФ агрессором", - полагает Додон.

Он подчеркнул, что этого нельзя допустить. По словам президента Молдавии, накануне он сказал об этом и обсудил ситуацию со всеми 17 послами стран Европейского союза, у которых есть посольства в Кишиневе.

"Более двух часов мы беседовали, и как минимум треть времени - об этом: будет или нет дестабилизация в Молдавии, и как нам грамотно от этого уйти. Я понимаю, что нам нужно балансировать в этой ситуации, быть равноудаленными от тех, сценариев, в которые нас пытаются затянуть этой геополитической борьбы", - отметил Додон.

Он считает, что руководство парламента, правительства Молдавии и контролирующей это всё Демпартии, наверное, "для себя видят это по-другому".

"С теми же дипломатами российскими: мы занимаем первое место в мире по количеству высланных дипломатов на душу населения. В Румынии более 20 миллионов граждан, а выслали 1 дипломата, у нас 3 миллиона - мы выслали троих. Эта недальновидная позиция руководства парламента, правительства и правящей партии, к сожалению, создает нам больше рисков и больше проблем", - уверен Додон.