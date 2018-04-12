Отрава по цене пятизвездочного отеля: турист предупреждает о неприятной ситуации в Египте

Все дело в том, что в один из теплых южных вечеров работники начали обработку территории средством против вредителей. Острый неприятный запах стал чувствоваться везде.

Между тем, бюро путешествий Novatours в Риге предупреждало о двух вещах - не пить воду из-под крана и по вечерам не купаться в бассейне. Однако никто не предупреждал о необходимости наличия респиратора в гостинице.

Острый запах Эрвин почувствовал уже в первый день путешествия и, по его мнению, в этом виноваты средства, которыми опрыскивали гостиничную территорию. На следующее утро он переехал в другой номер и пару дней провел спокойно, пока опять не почувствовал вонь.

«Открыл дверь балкона и вижу: стоит большая цистерна, а обслуживающий персонал с большим шлангом щедро обрабатывает зелень. Вонь была просто ужасная. Нас хотели отравить!», - вспоминает турист из Латвии.

По словам Эрвина, вся одежда и вещи пропахли непонятным запахом, пришлось принимать душ, чтобы смыть эту гадость. У мужчины начался кашель.

Работники в респираторах ответили, что это витаминные добавки. Эрвин попросил у генерального менеджера информацию о средстве. «Я созвонился с представительницей Novatours с просьбой поменять гостиницу и получил ответ, что смысла переезжать нет, такое наблюдается во всех гостиницах», - вспоминает он.

В Novatours, однако, даже не стали комментировать инцидент, заявив, что «всю информацию предоставляют клиенту лично».

ФОТО: rustvnet.lv

Специалист отделения токсикологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Роберт Сташинскис ознакомившись с составом используемого вещества утверждает, что это химическая жидкость призвана бороться с насекомыми, и, согласно описанию, на здоровье человека не влияет.

Впрочем доктор биологических наук и специалист по борьбе с вредителями Гунтарс Залитис допускает, что в это средство было добавлено еще одно и, возможно, более вредное. Тем более, как указывает свидетель, что распылялась жидкость из большой цистерны. А данное средство - достаточно дорогое и высокого качества.