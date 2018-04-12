Отрава по цене пятизвездочного отеля: турист предупреждает о неприятной ситуации в Египте

На пасхальные выходные Эрвин с семьей отправился в любимый латвийцами курорт Шарм-Эль-Шейх насладиться отдыхом в пятизвездочном отеле. Однако поездка обернулась неприятными переживаниями: люди практически подверглись «химической атаке», сообщает Rus.tvnet.lv.
Все дело в том, что в один из теплых южных вечеров работники начали обработку территории средством против вредителей. Острый неприятный запах стал чувствоваться везде.
Между тем, бюро путешествий Novatours в Риге предупреждало о двух вещах - не пить воду из-под крана и по вечерам не купаться в бассейне. Однако никто не предупреждал о необходимости наличия респиратора в гостинице.
Острый запах Эрвин почувствовал уже в первый день путешествия и, по его мнению, в этом виноваты средства, которыми опрыскивали гостиничную территорию. На следующее утро он переехал в другой номер и пару дней провел спокойно, пока опять не почувствовал вонь.
«Открыл дверь балкона и вижу: стоит большая цистерна, а обслуживающий персонал с большим шлангом щедро обрабатывает зелень. Вонь была просто ужасная. Нас хотели отравить!», - вспоминает турист из Латвии.
По словам Эрвина, вся одежда и вещи пропахли непонятным запахом, пришлось принимать душ, чтобы смыть эту гадость. У мужчины начался кашель.
Работники в респираторах ответили, что это витаминные добавки. Эрвин попросил у генерального менеджера информацию о средстве. «Я созвонился с представительницей Novatours с просьбой поменять гостиницу и получил ответ, что смысла переезжать нет, такое наблюдается во всех гостиницах», - вспоминает он.
В Novatours, однако, даже не стали комментировать инцидент, заявив, что «всю информацию предоставляют клиенту лично».
Специалист отделения токсикологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Роберт Сташинскис ознакомившись с составом используемого вещества утверждает, что это химическая жидкость призвана бороться с насекомыми, и, согласно описанию, на здоровье человека не влияет.
Впрочем доктор биологических наук и специалист по борьбе с вредителями Гунтарс Залитис допускает, что в это средство было добавлено еще одно и, возможно, более вредное. Тем более, как указывает свидетель, что распылялась жидкость из большой цистерны. А данное средство - достаточно дорогое и высокого качества.
Специалисты советует держаться подальше от таких «обработок витаминами», а Эрвин посчитал нужным предупредить других туристов: будьте готовы пережить на египетских курортах аналогичные ситуации.