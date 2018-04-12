Le Monde: паспорта крови показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг

В докладе сообщается о том, что Россия в течение нескольких лет давала взятки представителям IBU, в частности – главе организации Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш.

На основании слов осведомителя WADA Григория Родченкова и анонимного источника в отчете описывается случай, который, якобы, произошел в 2013 году: Бессеберг получил от России сумму в размере от 200 000 до 400 000 евро, за что должен был обеспечить поддержку российским биатлонистам на Играх-2014 в Сочи.

Поддержка, по словам Родченкова, осуществлялась следующим образом: паспорта крови российских биатлонистов с подозрительными показателями передавались в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), IBU же делал все возможное, чтобы против россиян не велись никакие антидопинговые разбирательства.

«Профили, присланные в IBU, показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг», – приводятся в отчете WADA слова Родченкова. Одним из спортсменов, имя которого фигурирует в докладе, является Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году.

WADA в своем докладе также задается вопросом о «превосходном доме и трех роскошных автомобилях» Бессеберга, о роли его российского вице-президента Александра Тихонова и о многочисленных поездках норвежца в Россию в течение последних лет.