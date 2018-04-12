Департамент конкуренции повернулся спиной к потребителям электричества

Мярт Отс. TOOMAS HUIK

Закон защищает тех потребителей, у которых нет возможности выбора

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что Эстония приняла принципиальное решение открыть этот рынок для свободной конкуренции. Цены на электричество больше не регулируются государством, а смена продавца электричества для потребителей крайне упрощена.

Если какой-то потребитель по-прежнему платит своему продавцу плату, превышающую среднюю на рынке, мы советуем попросить предложения у конкурентов. В такой ситуации введение цен Департаментом конкуренции было бы излишним перерегулированием, об ущербности которого говорилось очень много. Кроме того, Закон об электрорынке больше не предусматривает регуляцию цен на электричестве.

Что касается конкретной жалобы Nelja Energia, то Департамент конкуренции может исходить только из законов, и не может применять по отношению к предприятию методы, которые не согласуются с конкурентным правом. Закон о конкуренции защищает тех потребителей, у которых нет возможности выбора.

Иначе говоря, Закон о конкуренции не направлен на помощь тем потребителям, у которых есть реальные возможности для выбора, но которые по каким-то причинам не хотят их использовать. В такой ситуации вмешательство в деятельность предпринимателя не признается законами ни Эстонии, ни Европы.

Если бы вместо Nelja Energia жалобу нам подал какой-то недовольный маленький потребитель Eesti Energia, мы бы, конечно, попросили объяснить, что мешает этому потребителю просто выбрать какого-то другого продавца электричества?

Из жалобы Nelja Energia видно, что на него влияет не предположительно высокие цены Eesti Energia, а возможность, что Eesti Energia использует заработанную за счет этого прибыль для конкурирования с Nelja Energia. Закон о конкуренции не запрещает заработанную на одном рынке прибыль инвестировать в какую-то иную сферу деятельности. Такой запрет экономически был бы совершенно нелогичным.

Подводя итог, важно подчеркнуть, что Эстония выбрала рыночную модель, при которой розничные цены на электричество формируются в свободной конкуренции. Поэтому у департамента нет сравнимого с, например, ценами на отопление и воду, права регулировать цены на электричество. Департамент каждый год проводит анализ рынка и проверяет, достаточно ли на рынке продавцов электричества, а также, не оказался ли какой-то предприниматель в положении монополиста.

По состоянию на сегодня нельзя утверждать, что в продаже электричества есть монополия, и у потребителей нет возможности выбора. Напротив, по сравнению с другими странами-членами ЕС, наш электрорынок прозрачен: почти 90 процентов электричества продается на бирже, то есть известна точная рыночная цена.

Кроме прежнего монополиста (Eesti Energia) на рынке действует достаточное количество независимых электропредприятий. Также добавляемые к биржевой цене маргиналы имеют разумный размер. Нужно отметить, что цены на электричество в Эстонии по сравнению с ценами стран ЕС в среднем чаще более низкие.

Действующая конкуренция в длительной перспективе, конечно, является жизнеспособным решением, как государственная регуляция цен.

Автор: Мярт Отс, генеральный директор Департамент конкуренции