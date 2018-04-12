Департамент конкуренции повернулся спиной к потребителям электричества

В начале февраля Департамент конкуренции разослал сообщение: если потребитель электричества ленится менять продавца электроэнергии, то он сам виноват в том, что платит крупнейшему в Эстонии продавцу компании Eesti Energia более высокую по сравнению с другими поставщиками услуги цену. По словам представителей департамента, они не могут вмешиваться, поскольку с 2013 года электрорынок Эстонии стал свободным, пишет Postimees.
«Закон о конкуренции не защищает потребителя от пассивности и если потребители активно не ищут лучшего предложения, то это само по себе не дает основания вмешиваться в формирование цен предприятия, действующего по условиям рынка», - объяснил Департамент конкуренции в разосланном 6 февраля сообщении.
В тоже время было добавлено объяснение: «Если бы и у Eesti Energia AS была возможность брать с части потребителей более высокий маргинал, то это стало бы возможным только лишь благодаря нежеланию этих потребителей искать для себе более льготные предложения и менять продавца электричества».
В том же сообщении было сказано о прекращении начатого в отношении Eesti Energia производства, основанием для которого стало ходатайство, поданное в июне прошлого года фирмой Nelja Energia. А именно, предприятие пришло к выводу, что Eesti Energia поступает с обычным потребителем несправедливо, поскольку берет с него высокий рыночный маргинал, что формирование цен у него непрозрачное и к клиентам с одинаковым объемом потребления фирма применяет дискриминирующие условия.
И хотя Департамент конкуренции решил, что Eesti Energia не нарушает Закон о конкуренции, заслуживает внимания факт, почему департамент не посчитал нужным начать проверку Eesti Energia: потребитель сам виноват, раз не ищет более дешевых пакетов.
Одновременно в сообщении отмечалось, что в ситуации, когда на рынке действуют продавцы, чьи предложения, конечно, дешевле, но чьи возможности потребители активно не используют, защита потребителей была бы необоснованной.
И хотя такое высказывание для Департамента конкуренции, во многих спорах с крупными предприятиями встававшего на сторону потребителя, неслыханное, такое обоснование юридически полностью корректно.
Вопрос скорее в том, сколько дополнительной работы должен проделать потребитель, чтобы найти более льготный вариант и кто понесет от этого больший ущерб.
«Если электричество – это товар открытого рынка, то, что я могу сказать? Я могу просто сказать, что мы, как союз квартирных товариществ, делаем все от себя зависящее, чтобы у квартирных товариществ была самая хорошая цена на электричество», - сказал руководитель юридического отдела Союза квартирных товариществ Урмас Марди.
Союз, в котором состоят 1400 членов, представляет примерно пять процентов всех квартирных товариществ Эстонии. По словам Марди, они были первой организацией, которая сразу после открытия рынка в 2013 году подали продавцам электричества общее ходатайство о покупке.
«Мы получили очень хорошую цену», - отметил Марди. Он признает, что союз должен был очень активно смотреть, чтобы найти предоставляющее услугу предприятие, поскольку на рынке внезапно появилось очень много пакетов с кричащими названиями.
Марди говорит, что до того, как они сделали первую общую покупку, цена Eesti Energia была примерно в три раза выше, чем им в итоге удалось получить.
Союз квартирных товариществ дважды совершал общую покупку: «При второй общей покупке мы получили еще более лучшую цену», - сказал Марди. Он заверил, что сейчас цена действует как для членов союза, так и для тех товариществ, которые только что вступили в союз: «Это 0,10 евроцента за kWh вместе с налогом с оборота, что является маргиналом биржевой цены». Поставщиком электричества является Imatra Elekter.
Марди сказал, что он понимает Департамент конкуренции, но он не согласен с тем, что это нужно высказывать настолько жестко.
«Мы много боролись, и я верю, что товарищества сэкономили много денег по сравнению с тем, если бы они имели какой-то пакет Eesti Energia. И это тоже не нормально, что все зонтичные организации должны бунтовать и бушевать, чтобы получить все равно какой продукт, в том числе, электричество», - считает он.
По словам председателя правления Эстонского центрального союза собственников Прийду Пярна, потребители не всегда могут быть уверены, что Департамент конкуренции займет их сторону, поскольку речь идет о независимом регулировщике рынке: «Хотя мы, как потребители, часто ощущали на себе справедливые и льготные для себя решения со стороны этого регулировщика», - отметил представитель союза, включающего в себя 64 000 собственников домов.
Как и Союз квартирных товариществ, Союз собственников выторговал для своих членов у двух продавцов электричества льготные цены, и предложил их своим членам: «Общие заказы от объединений также дают дополнительные скидки», - сказал Пярна.
Пярна оценил осведомленность потребителей об электропакетах как среднюю, отметив, что после открытия рынка в 2013 году интерес людей по сравнению с нынешним был заметно больше.
«Пожилые люди часто намного более информированы, поскольку у них есть больше времени, чтобы следить за каналами и читать газеты. Они очень чувствительно реагируют даже на маленькое изменение цен, а активный работающий человек ленится этим заниматься», - сказал Пярна.
Представитель Союза собственников добавил, что хотя смена продавца электричества, по сути, простая процедура, потребители не занимаются этим, поскольку считают, что это будет сопровождаться излишней суетой.
«Люди живут в своей рутине и если финансовая разница небольшая, они не хотят суетиться с договорами. В э-среде все сделать очень просто, но не все ею пользуются и в последнее время в торговых центра уже не встретить продавцов электричества, предлагающих свои услуги», - сказал он.
Nelja Energia не совсем согласно с союзами квартирных товариществ и собственников. Вопрос конкурента самого крупного в стране продавца электричества более широкий и принципиальный.
«Данная жалоба обусловлена неравной конкурентной ситуацией на рынке, где вместе с частными предприятиями действует и госфирма Eesti Energia, которая кроме государственной финансовой и регуляционной поддержки зарабатывает монопольные доходы как от обслуживания распределительных сетей, так и царствуя на розничном рынке продажи электричества», - объяснил председатель правления Nelja Energia Мартин Крууз.
Юридический представитель этой фирмы присяжный адвокат Аллар Йыкс отметил, что Департамент конкуренции ни разу не опроверг и утверждение, что цены Eesti Energia значительно дороже, чем у других, предлагающих ту же услугу фирм.
«Вместо этого Департамент конкуренции говорит, что высокие цены это не самое главное, поскольку потребители сами виноваты в своей толерантности к ценам Eesti Energia», - сказал он.
Пярна считает, что вопрос скорее не в защите потребителей, а в повышении их осведомленности. Правда, он признал, что Министерство экономики и коммуникаций, которое руководит энергетической политикой и должно либо заниматься соответствующей просветительной кампанией, либо выделить денег для этого представительским организациям, как минимум, завернуло все дотации для союза собственников.
Мярт Отс.
TOOMAS HUIK
Закон защищает тех потребителей, у которых нет возможности выбора
Прежде всего, нужно подчеркнуть, что Эстония приняла принципиальное решение открыть этот рынок для свободной конкуренции. Цены на электричество больше не регулируются государством, а смена продавца электричества для потребителей крайне упрощена.
Если какой-то потребитель по-прежнему платит своему продавцу плату, превышающую среднюю на рынке, мы советуем попросить предложения у конкурентов. В такой ситуации введение цен Департаментом конкуренции было бы излишним перерегулированием, об ущербности которого говорилось очень много. Кроме того, Закон об электрорынке больше не предусматривает регуляцию цен на электричестве.
Что касается конкретной жалобы Nelja Energia, то Департамент конкуренции может исходить только из законов, и не может применять по отношению к предприятию методы, которые не согласуются с конкурентным правом. Закон о конкуренции защищает тех потребителей, у которых нет возможности выбора.
Иначе говоря, Закон о конкуренции не направлен на помощь тем потребителям, у которых есть реальные возможности для выбора, но которые по каким-то причинам не хотят их использовать. В такой ситуации вмешательство в деятельность предпринимателя не признается законами ни Эстонии, ни Европы.
Если бы вместо Nelja Energia жалобу нам подал какой-то недовольный маленький потребитель Eesti Energia, мы бы, конечно, попросили объяснить, что мешает этому потребителю просто выбрать какого-то другого продавца электричества?
Из жалобы Nelja Energia видно, что на него влияет не предположительно высокие цены Eesti Energia, а возможность, что Eesti Energia использует заработанную за счет этого прибыль для конкурирования с Nelja Energia. Закон о конкуренции не запрещает заработанную на одном рынке прибыль инвестировать в какую-то иную сферу деятельности. Такой запрет экономически был бы совершенно нелогичным.
Подводя итог, важно подчеркнуть, что Эстония выбрала рыночную модель, при которой розничные цены на электричество формируются в свободной конкуренции. Поэтому у департамента нет сравнимого с, например, ценами на отопление и воду, права регулировать цены на электричество. Департамент каждый год проводит анализ рынка и проверяет, достаточно ли на рынке продавцов электричества, а также, не оказался ли какой-то предприниматель в положении монополиста.
По состоянию на сегодня нельзя утверждать, что в продаже электричества есть монополия, и у потребителей нет возможности выбора. Напротив, по сравнению с другими странами-членами ЕС, наш электрорынок прозрачен: почти 90 процентов электричества продается на бирже, то есть известна точная рыночная цена.
Кроме прежнего монополиста (Eesti Energia) на рынке действует достаточное количество независимых электропредприятий. Также добавляемые к биржевой цене маргиналы имеют разумный размер. Нужно отметить, что цены на электричество в Эстонии по сравнению с ценами стран ЕС в среднем чаще более низкие.
Действующая конкуренция в длительной перспективе, конечно, является жизнеспособным решением, как государственная регуляция цен.
Автор: Мярт Отс, генеральный директор Департамент конкуренции