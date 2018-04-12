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Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами

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ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами, утверждает VG со ссылкой на собственные источники. Аналогичная информация у NRK, передает championat.com

17 из 22 российских биатлонистов, которые выступали в прошлом сезоне на Кубке мира и Кубке IBU, имеют «доказанные допинг-случаи». Дела касаются положительных допинг-проб или аномальных показателей крови (биологический паспорт).

Департамент австрийской полиции, который занимается экономическими преступлениями, проводит расследование в отношении Бессеберга и IBU. Расследование началось в конце прошлого года — перед Рождеством. Австрийцам помогают норвежские коллеги, которые в начале недели провели обыски в Норвегии. Ранее сообщалось, что в операции участвует Интерпол.

По данным VG, у полиции есть несколько источников информации о том, что Бессеберг и другие представители руководства IBU скрывали допинг-пробы российских биатлонистов.

В частности, в ноябре ВАДА получило доступ к базе допинг-тестов российских спортсменов. Также показания дал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и другие специалисты, работающие в биатлоне.

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