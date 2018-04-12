четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Фуркад: "Pяд побед у меня украли биатлонисты, принимавшие допинг"

Фуркад: "Pяд побед у меня украли биатлонисты, принимавшие допинг"

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ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад в ходе общения с болельщиками затронул тему допинга и подчеркнул, что за карьеру ему приходилось уступать спортсменам, употреблявшим запрещённые препараты.

«Проверки ведутся очень часто, некоторых ловят, но неизбежно и то, что кому-то удаётся проскочить. Я вовсе не думаю, что наш спорт полностью заражён. Да, некоторые победы у меня украли биатлонисты, употреблявшие запрещённые вещества, я в этом уверен. Я выиграл много, мне повезло не ощущать несправедливости. В своей карьере я ничего не украл», — приводит слова Фуркада Le Parisien.

Также француз ответил на вопрос, что бы он сказал людям, которые связывают его доминирование в биатлоне с употреблением допинга.

«Оправдаться тут невозможно. Кроме своей добросовестности, мне нечего предложить. Все мои близкие знают, что я делаю для достижения успеха. Я мог бы сказать, что у меня было много отрицательных допинг-тестов, но их ограниченность уже доказана», — добавил Фуркад.

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