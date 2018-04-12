Фуркад: "Pяд побед у меня украли биатлонисты, принимавшие допинг"

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад в ходе общения с болельщиками затронул тему допинга и подчеркнул, что за карьеру ему приходилось уступать спортсменам, употреблявшим запрещённые препараты.
«Проверки ведутся очень часто, некоторых ловят, но неизбежно и то, что кому-то удаётся проскочить. Я вовсе не думаю, что наш спорт полностью заражён. Да, некоторые победы у меня украли биатлонисты, употреблявшие запрещённые вещества, я в этом уверен. Я выиграл много, мне повезло не ощущать несправедливости. В своей карьере я ничего не украл», — приводит слова Фуркада Le Parisien.
Также француз ответил на вопрос, что бы он сказал людям, которые связывают его доминирование в биатлоне с употреблением допинга.
«Оправдаться тут невозможно. Кроме своей добросовестности, мне нечего предложить. Все мои близкие знают, что я делаю для достижения успеха. Я мог бы сказать, что у меня было много отрицательных допинг-тестов, но их ограниченность уже доказана», — добавил Фуркад.