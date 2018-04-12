На Сааремаа обнаружили и обезвредили 52 взрывных устройства

Из-за опасного состояния один 75-мм снаряд пришлось уничтожить на месте. При помощи тяжелой техники саперы закапали снаряд в землю и уничтожили камуфлетным методом. При использовании камуфлетного метода не происходит раскрытия грунтового купола и отсутствует прямой выход продуктов взрыва в атмосферу.