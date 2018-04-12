"Политбеженца" из России посадили в Эстонии за работу на ФСБ

Как пишут авторы ежегодника, этот случай доказывает, что разведывательной деятельностью, направленной против Эстонии, по-прежнему занимается не только ГРУ, но и ФСБ.

Как следует из ежегодника, 17 октября 2017 года суд приговорил гражданина России Михаила Петрова по 233-й статье Пенитенциарного кодекса (ненасильственные действия иностранца, направленные против независимости или территориальной целостности ЭР). “Петров сотрудничал с ФСБ с 1990-х годов, собирал и передавал ФСБ информацию о зданиях, работника, транспортных средствах и лицах, имеющих контакты с КаПо. Кроме того, в задачи Петрова входило установление контактов с жителями ЭР, их развитие и поддерживание, а также сбор и передача ФСБ информации, характеризующей их круг общения”, - сообщается в ежегоднике.

В январе Rus.Postimees писал о том, что полиция не удовлетворила ходатайство тренера по боевым искусствам Псковской детской школы искусств Михаила Петрова о предоставлении ему убежища Эстонии. Тогда пресс-секретарь полиции обещал, что судьба ходатая выяснится в ближайшие месяцы.

Директор и тренер по боевым искусствам Псковской детской школы искусств Михаил Петров 22 июля прошлого года после проводившегося 22 июня прошлого года детского конкурса антивоенного рисунка попросил в Эстонии политического убежища.

Как утверждалось, к Петрову начал проявлять интерес отдел по защите конституции Российской Федеральной службы (ФСБ) Псковской области.

В распространенном в социальных сетях видео показано, как Петров подводит группу младшеклассников к каменной стене и просит их нарисовать антивоенные рисунки.

Один из учеников изображает дружбу России и Украины, этот рисунок Петров хвалит, отмечая, что если его поколение совершило много плохого, то задача поколения учеников это нейтрализовать. Стена, на которой рисовали дети, окружает место дислокации в Пскове российской 76-й воздушно-десантной дивизии.