Энно Тамм покинет пост председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS
12 апреля 2018 г., 12:26
Председатель правления таллиннского муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Энно Тамм покинет свой нынешний пост после того, как по результатам конкурса будет найден новый руководитель транспортного ведомства.
Председатель совета TLT Таави Аас сказал в четверг, что заявление Тамма об отставке будет удовлетворено после того, как предприятию найдут нового руководителя.
Аас выразил надежду, что конкурс завершится к июлю этого года.