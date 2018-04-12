Профсоюз Раквереского мясокомбината проводит в Турку пикет

Члены профсоюза Раквереского мясокомбината в четверг проводят пикет у здания штаб-квартиры концерна HKScan в Турку, поскольку продолжающаяся третий месяц забастовка пока не дала ожидаемого результата, сообщила региональная газета Virumaa Teataja.
Как отмечает издание, работодатель также не ответил забастовщикам на выдвинутое ими 28 марта предложение заключить трудовое перемирие и признать созданный на предприятии в Эстонии профсоюз. В связи с этим члены профсоюза решили собраться в четверг утром у главного здания концерна и провести пикет.
«Мы хотим привлечь к себе внимание и напомнить, что мы ждем подписания договора о признании создания на предприятии профсоюза или, по крайней мере, сигнала от работодателя о том, что он это
сделает», - сообщил газете организационный секретарь Центрального Союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский.
Он добавил, что профсоюз также ждет от руководства концерна подтверждения, что у работодателя нет претензий в связи с продолжающейся забастовкой и что работодатель все же согласится вступить в переговоры о заключении коллективного договора.
Касаясь темы повышения зарплаты, Архангельский сказал, что работодатель выступил со своими предложениями по этой теме, но сделал это не через профсоюз, а напрямую работникам.
«Со всеми подписаны отдельно соглашения об изменениях в трудовых договорах. С нашими предложениями работодатель не согласился, но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы удовлетворены и этими изменениями. Хотя, конечно, это не то, что на самом деле могло бы удовлетворить работников», - добавил он.