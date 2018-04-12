Профсоюз Раквереского мясокомбината проводит в Турку пикет

Как отмечает издание, работодатель также не ответил забастовщикам на выдвинутое ими 28 марта предложение заключить трудовое перемирие и признать созданный на предприятии в Эстонии профсоюз. В связи с этим члены профсоюза решили собраться в четверг утром у главного здания концерна и провести пикет.

«Мы хотим привлечь к себе внимание и напомнить, что мы ждем подписания договора о признании создания на предприятии профсоюза или, по крайней мере, сигнала от работодателя о том, что он это

сделает», - сообщил газете организационный секретарь Центрального Союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский.

Он добавил, что профсоюз также ждет от руководства концерна подтверждения, что у работодателя нет претензий в связи с продолжающейся забастовкой и что работодатель все же согласится вступить в переговоры о заключении коллективного договора.

Касаясь темы повышения зарплаты, Архангельский сказал, что работодатель выступил со своими предложениями по этой теме, но сделал это не через профсоюз, а напрямую работникам.