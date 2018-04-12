четверг, 12 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Rimi просит 600 000 владельцев клиентских карт обновить свои данные

Rimi просит 600 000 владельцев клиентских карт обновить свои данные

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Карточка клиента Rimi.

ФОТО: PM Tarbija

Начиная с 25 мая 2018 в Европейском союзе начнет действовать новый закон о защите данных, в связи с чем Rimi обновляет все договоры карт клиента. Клиенты могут обновить договор в терминале или на сайте Rimi.

«Rimi необходимо обновить данные для того, чтобы соответствовать предписаниям закона, - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. - Мы усовершенствовали свою программу постоянных клиентов, чтобы по-прежнему быть ответственным и честным предприятием. Мы надеемся, что клиенты дадут свое дополнительное согласие и мы сможем привести все договоры в соответствие с новыми требованиями. Закон дает клиентам дополнительные права и обеспечивает целевое использование данных».

«Например, до этого у клиента было право стереть свои данные, а теперь он сможет перенести их в базу данных другой торговой сети. Возможностей будет больше, мы рассказываем об этом клиентам, и уверены, что изменение законов поможет им в будущем получать те предложения, в которых они действительно заинтересованы. На сегодняшний день в программе постоянных покупателей Rimi насчитывается свыше 600 000 пользователей, и наша статистика показывает, что в среднем благодаря картам клиента люди экономят около 200 евро в год», - рассказала Андрия Арро.

Для того чтобы дать согласие на целевое использование своих личных данных в соответствии с новым законом, необходимо воспользоваться терминалом Rimi в магазине или зайти на сайт. Все, кто стал клиентом Rimi и получил карточку после 1 февраля 2018, не должны заново подтверждать использование личных данных.

Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов RimiBaltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Всего у Rimi Baltic AB 263 магазина в трех странах Балтии, в том числе 78 гипермаркетов (15 из которых в Эстонии), 139 супермаркетов (71 из них в Эстонии) и 46 магазинов бюджетного сегмента. В Эстонии Rimi является работодателем примерно для 2700 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ