Rimi просит 600 000 владельцев клиентских карт обновить свои данные

«Rimi необходимо обновить данные для того, чтобы соответствовать предписаниям закона, - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. - Мы усовершенствовали свою программу постоянных клиентов, чтобы по-прежнему быть ответственным и честным предприятием. Мы надеемся, что клиенты дадут свое дополнительное согласие и мы сможем привести все договоры в соответствие с новыми требованиями. Закон дает клиентам дополнительные права и обеспечивает целевое использование данных».

«Например, до этого у клиента было право стереть свои данные, а теперь он сможет перенести их в базу данных другой торговой сети. Возможностей будет больше, мы рассказываем об этом клиентам, и уверены, что изменение законов поможет им в будущем получать те предложения, в которых они действительно заинтересованы. На сегодняшний день в программе постоянных покупателей Rimi насчитывается свыше 600 000 пользователей, и наша статистика показывает, что в среднем благодаря картам клиента люди экономят около 200 евро в год», - рассказала Андрия Арро.

Для того чтобы дать согласие на целевое использование своих личных данных в соответствии с новым законом, необходимо воспользоваться терминалом Rimi в магазине или зайти на сайт. Все, кто стал клиентом Rimi и получил карточку после 1 февраля 2018, не должны заново подтверждать использование личных данных.