Полиция возбудила дело против хулиганов, пинавших свечи в память о жертвах депортаций

О произошедшем стражи порядка узнали из СМИ. Видеоролик, снятый случайным свидетелем, показал, что около полуночи на площади Вабадузе гуляла компания из четырех человек. В какой-то момент, находившаяся в компании женщина начала пинать ногами свечи, которые установили в память о жертвах мартовских депортаций, а мужчины из этой же компании начали топтать свечи.

«На основании показанного в СМИ видео мы начали производство по проступку и смогли установить личности людей, находившихся в этой компании. 10 апреля мы допросили двух мужчин и двух женщин. В своих показаниях они объяснили, что в ту ночь выпили очень много алкоголя, что и повлияло на их поведение. Они раскаялись в содеянном, - сказал руководитель Кесклиннаского отдела полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Каарнийт. – Виновные деяния, совершенные на городских улицах, в любом случае не останутся незамеченными, а человек должен отвечать за свои недостойные поступки».