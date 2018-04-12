четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Полиция возбудила дело против хулиганов, пинавших свечи в память о жертвах депортаций

Полиция возбудила дело против хулиганов, пинавших свечи в память о жертвах депортаций

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Свечи в память жертв мартовской депортации.

ФОТО: Erik Prozes

Полиция опознала людей, которые 26 марта перевернули свечи, установленные на площади Вабадузе в память о жертвах мартовских депортаций.

О произошедшем стражи порядка узнали из СМИ. Видеоролик, снятый случайным свидетелем, показал, что около полуночи на площади Вабадузе гуляла компания из четырех человек. В какой-то момент, находившаяся в компании женщина начала пинать ногами свечи, которые установили в память о жертвах мартовских депортаций, а мужчины из этой же компании начали топтать свечи.

«На основании показанного в СМИ видео мы начали производство по проступку и смогли установить личности людей, находившихся в этой компании. 10 апреля мы допросили двух мужчин и двух женщин. В своих показаниях они объяснили, что в ту ночь выпили очень много алкоголя, что и повлияло на их поведение. Они раскаялись в содеянном, - сказал руководитель Кесклиннаского отдела полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Каарнийт. – Виновные деяния, совершенные на городских улицах, в любом случае не останутся незамеченными, а человек должен отвечать за свои недостойные поступки».

Производство о проступке начато в отношении 55-летней и 32-летней женщин и 33-летнего и 27-летнего мужчин.

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