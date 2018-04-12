Тулеев попросил у прокуратуры защиты от расследований о его имуществе

Как пояснили в областном парламенте, в последнее время в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях "идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации" о деятельности нового спикера. В частности, в интернете публикуются сведения "о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем, и непонятно где фото и видео "владений", указали в пресс-службе.

Так как эти материалы "носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают" Тулеева и членов его семьи, экс-губернатор попросил защиты у прокуратуры.

Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, а также дать официальный ответ, соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности.

На днях оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал на YouTube видео, из которого следует, что Тулеев владеет земельным участком общей площадью свыше тысячи квадратных метров, на котором находятся три особняка, а также 12 одноэтажных домов.

Дачную резиденцию экс-губернатора, подавшего в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сняли с воздуха. Навальный возмутился тем фактом, что развалившему область губернатору после отставки оставили в пользование такой надел посреди леса.

На видео запечатлены владения, среди которых, помимо жилых домов, - около 40 хозяйственных построек, в том числе котельные, прачечная, погреба, склады. Через всю резиденцию идет дорога протяженностью в километр. Кроме того, к "даче" протянута отдельная система энергоснабжения и газопровод, а на участке есть вышка сотовой связи. Также у пруда оборудован пирс, а на участке пробурили артезианскую скважину.

Декларации о доходах за 2017 год руководители Кузбасса пока не подавали. В прошлом году стало известно, что доходы губернатора Тулеева за 2016 год составили 5,42 миллиона рублей, что на 231 тысячу рублей (на 4,4%) превысило показатели предыдущего отчетного периода. При этом более половины из них - около 2,98 миллиона - ушло на благотворительность, следовало из его декларации. В 2015 году доходы губернатора составили 5,189 миллиона рублей.

В декларации за прошлый год говорилось, что на имя Тулеева открыто два счета в банках РФ на сумму 971,76 тысячи рублей, сообщает РИА "Новости" . Доходы Тулеева состояли из заработной платы - 2,08 миллиона рублей, государственной пенсии - 351 тысяча рублей, доходов от вкладов в банках - 93 рубля, отмечалось в документе.

Вместе с женой Эльвирой Тулеевой губернатор к тому моменту владел двумя квартирами площадью 137,8 и 90,9 квадратных метров, а также гаражом-стоянкой площадью 18,6 квадратных метров. Транспортных средств в собственности супругов не было. В пользовании у семьи Тулеевых имелся жилой домом в 281,5 кв. метров с земельным участком в 1,78 тысячи квадратных метра. Вся недвижимость находится в России, сообщалось в декларации.

Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.