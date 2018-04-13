Сберегательно-кредитное общество ERIAL. Что предлагает сберегательно-кредитное общество нового типа?

Прибыльность вклада - до 12% годовых

Уже сегодня сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает своим членам четыре разных вклада. Это в два раза больше, чем предложения других сберегательно-кредитных обществ, которые обычно предлагают два типа вкладов.

Каждый вклад разработан для клиентов с разными возможностями. Экономный вклад с 12% годовых подходит пожилым вкладчикам, которые желают при минимальных затратах получить максимальную прибыль. Экономный вклад ERIAL - это вклад с самыми высокими интрессами в Эстонии.

Накопительный вклад предлагает клиентам больше возможностей для использования своих денежных средств. При наличии накопительного вклада в течение действия договора можно добавлять деньги или снимать их с вклада. По этому вкладу частным лицам предлагается интресс 11% годовых. Обо всех других предлагаемых вкладах мы напишем в следующем обзоре деятельности сберегательно-кредитного общества ERIAL.

Присоединиться можно как в офисе, так и в Сети

Сберегательно-кредитное общество ERIAL – это сберегательно-кредитное объединение (финансовый кооператив), которое принадлежит всем его членам. Деятельность общества базируется на системе финансовой взаимопомощи: одни участники делают вклады, а другие пользуются ими, взяв деньги в кредит под проценты. Услугами могут воспользоваться только члены общества.

Шаг 1 – регистрация. Зарегистрироваться можно на веб-сайте www.erial.ee или в офисе по адресу Торнимяэ, 5 (1 этаж), Таллинн, Харьюмаа, 10145. С собой следует взять паспорт или ID- карту.

Рассмотрение ходатайств проходит в режиме онлайн. Система обработает информацию и сообщит, может ли ходатай стать членом сберегательно-кредитного общества.

Шаг 2 – уплата вступительного взноса. Его размер одинаков для физических и юридических лиц, составляет 9 евро. Взнос является однократным.

Шаг 3 - уплата вступительного пая. Его размер – 30 евро.

Так можно зарегистироваться и стать членом сберегательно-кредитного общества ERIAL с помощью Интернета. От других подобных обществ ERIAL отличается наличием онлайн-среды, в которой можно делать вклады, проверять свои активы и кооперироваться с другими членами общества, не выходя из дома.

Веб-сайт очень прост в использовании. Для этого нужно только иметь компьютер и ID-карту или Mobiil-ID.

Членами сберегательно-кредитного общества могут быть и частные, и юридические лица, которые могут использовать депозит с самым высоким в Эстонии интрессом. В скором будущем сберегательно-кредитное общество ERIAL начнет давать кредиты под залог недвижимости. После этого общество приступит к сотрудничеству с бизнес-клиентами, которые нуждаются в финансировании своих проектов по развитию недвижимости.

Все вклады полностью обеспечиваются

В отличие от других сберегательно-кредитных обществ, ERIAL дает вкладу стопроцентную гарантию, что полностью покрывает вложенную сумму.

Общество также предлагает более широкий охват сделанных вкладов. Многие знают, что гарантия вкладов в эстонские банки распространяется на вклады до 100 000 евро.

ERIAL заботится о своих клиентах и распространяет гарантию на все вклады, будь их величина хоть 90 000, хоть 500 000 евро.

Для обеспечения безопасного бизнеса используются строгие принципы. Общество будет работать только с клиентами, которые предоставляют достаточную гарантию при получения кредита и средств для инвестиций.

Условием для получения кредита может стать заложенная недвижимость, временный депозит, поручительство KredEx, бизнес-план, основные средства заемщика и другое приемлемое залоговое обеспечение.

Сберегательно-кредитное общество ERIAL является базирующимся на эстонском капитале предприятием, деятельность которого направлена на реализацию финансово-экономических целей своих членов и акционеров. Сберегательно-кредитное общество ERIAL действует в соответствии с законодательством Эстонской Республики и отчитывается о своей деятельности перед Банком Эстонии.

Сберегательно-кредитное общество ERIAL

Tornimäe Ärikeskus, 1-й этаж

Торнимяэ, 5, Таллинн