Премиум-лига, IX тур: таллиннский "Калев" - "Пайде"
13 апреля 2018 г., 18:30
Одни из самых амбициозных команд Эстонии сойдутся в очной встрече, которая даст окончательные ответы на вопрос, на что может претендовать и "Калев" и "Пайде" в этом сезоне.
Оба коллектива начали сезон "за упокой", никак не оправдав надежды, возложенные руководствами клубов. Что "Пайде", что "Калев" находятся во второй половине таблицы и любой неудачный результат еще больше утопит команды в трясине подвального болота.
Начало трансляции матча IX тура смотрите на портале Rus.Postimees в 19.25.