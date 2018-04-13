пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Премиум-лига, IX тур: таллиннский "Калев" - "Пайде"

Премиум-лига, IX тур: таллиннский "Калев" - "Пайде"

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Одни из самых амбициозных команд Эстонии сойдутся в очной встрече, которая даст окончательные ответы на вопрос, на что может претендовать и "Калев" и "Пайде" в этом сезоне.

Оба коллектива начали сезон "за упокой", никак не оправдав надежды, возложенные руководствами клубов. Что "Пайде", что "Калев" находятся во второй половине таблицы и любой неудачный результат еще больше утопит команды в трясине подвального болота.

Начало трансляции матча IX тура смотрите на портале Rus.Postimees в 19.25.

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