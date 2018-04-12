Галерея: интерьер от российских дизайнеров в Барселоне

У этой квартиры роскошное наследство: потолочная лепнина, напольная мозаика, оригинальные двери и ручки. Однако изначальная цветовая гамма была мрачной. Дизайнеры добавили в интерьер белый цвет и пастельные тона, украсили помещения винтажной мебелью — и квартира заиграла новыми красками. Замечательный тандем винтажа и современного дизайна!

Олег Клодт родился в семье ху­дож­ни­ков, в которой на протяжении многих поколений потомки знаменитого скуль­птора Петра Карловича Клодта вы­би­рали жизненный путь, связанный с ис­кус­ством. Для проектов Олега Клодта характерна благородная вы­дер­жан­ность стиля: его интерьеры отличаются изяществом, и в то же время выполнены в простой ин­тел­ли­гент­ной манере.