Галерея: интерьер от российских дизайнеров в Барселоне

К созданию интерьера этой квартиры в Барселоне российские дизайнеры Олег Клодт и Анна Агапова приступили еще на стадии покупки недвижимости — заказчикам важно было выбрать дом с интересной и функциональной планировкой, рассказывает Pufikhomes.
У этой квартиры роскошное наследство: потолочная лепнина, напольная мозаика, оригинальные двери и ручки. Однако изначальная цветовая гамма была мрачной. Дизайнеры добавили в интерьер белый цвет и пастельные тона, украсили помещения винтажной мебелью — и квартира заиграла новыми красками. Замечательный тандем винтажа и современного дизайна!
Олег Клодт родился в семье художников, в которой на протяжении многих поколений потомки знаменитого скульптора Петра Карловича Клодта выбирали жизненный путь, связанный с искусством. Для проектов Олега Клодта характерна благородная выдержанность стиля: его интерьеры отличаются изяществом, и в то же время выполнены в простой интеллигентной манере.
Прорабатывая каждый сантиметр пространства, Олег Клодт наполняет интерьер индивидуальными изделиями: специально для клиента архитектор разрабатывает дизайн встроенной и отдельно стоящей мебели, света и любых декоративных деталей. Результатом такой щепетильности становится неповторимость каждого интерьера.