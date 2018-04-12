КаПо: российское ТВ продолжает распространять ложь об Эстонии

«В 2017 году российские телеканалы работали в направлении Эстонии с прежним рвением, представляя под маркой репортажей заведомо ложную информацию и неточности. Смакуя заведомую ложь, Эстонию обвиняли в нацизме и ксенофобии, чтобы сформировать или спровоцировать неприязнь между различными сообществами Эстонии»,- говорится в опубликованном в четверг ежегоднике КаПо.

В качестве примера КаПо приводит работу Пятого канала из Петербурга, отмечая, что этот канал готовит «самые провокационные фокусы-покусы об Эстонии».

«Работа в прошлом году неоднократно командировавшегося в Эстонию сотрудника этого канала Анатолия Майорова с очевидностью демонстрирует, как состыкованы между собой российские СМИ и достижение государственных целей»,- сказано в ежегоднике.

КаПо описывает, как съемочная группа Майорова, чтобы избежать пограничного контроля въезжала в Эстонию через Шенгенское пространство и использовала для связи без договора местные разговорные карты. «Смонтированные репортажи передавались в типичными для российской деятельности влияния сообщениям и с целью очернить Эстонию, Европейский союз и НАТО»,- говорится в ежегоднике.

Ежегодник приводит в пример, как в передачах канала высмеивались как визиты президента Украины Петро Порошенко в Эстонию и Финляндию, так и трактовка истории Балтийскими странами и их претензии к России. «В качестве рассказчиков использовались местные рабочие, превозносившие времена СССР и распространявшие ложные утверждения, такие, как в Эстонии могут получать пенсии только прежние эсэсовцы»,- сказано там же.

КаПо также приводит в пример также работу входящего в один концерн с Пятым каналом телеканала РЕН ТВ.