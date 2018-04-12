Видео: Ford показал новый Focus для Европы

Focus четвертого поколения стал первым автомобилем бренда, построенной на новейшей платформе Ford C2. Для новинки разработали подвеску с изменяемой жесткостью амортизаторов Continuously Controlled Damping, а также изолированный задний подрамник с независимой задней подвеской, пишет Top Gear .

Новинка будет доступна в Европе в модификациях хетчбек и универсал, а седан предназначен для североамериканского рынка. Кроме того, появится спортивная версия ST, а также топовая версия Vignale и вседорожная Active, перечисляет издание, пишет Newsru.com.

Новый Focus стал на 88 кг легче и при этом длиннее предшественника. Длина нового хэтчбека составляет 4 378 мм (на 36 мм больше, чем у предыдущей модели), ширина - 1 825 мм (-20 мм), высота - 1 454 мм (-43 мм). Размер колесной базы вырос на 53 мм и составил 2 693 мм. Длина и высота нового универсала - 4668 и 1481 мм соответственно. Колесная база со сменой поколения выросла на 53 мм и составляет теперь 2693 мм. Информации по седану пока нет, поскольку в Европе его не будет, отмечается в публикации.

В линейке двигателей нового Focus - трехцилиндровые бензиновые EcoBoost объемом 1 литр в доработанной версии мощностью 85, 100 и 125 л. с., а также 1,5-литровый EcoBoost мощностью 150 и 182 л. с., причем оба получили систему деактивации цилиндров.

Также будут предложены версии с дизельными агрегатами EcoBlue объемом 1,5 и 2 литра. Базовый дизель предлагается в двух вариантах мощности - 95 и 120 л. с. с одинаковым крутящим моментом - 300 Нм, а двухлитровый выдает 150 л. с. и 370 Нм.

Силовые установки могут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач и новым восьмиступенчатым "автоматом", управляемый с помощью шайбы Rotary Gear Shift Dial.

Четвертое поколение Focus получило целый ряд новых технологий, в числе которых автопилот второго уровня. В опциях также числится система кругового обзора Co-Pilo360, адаптивный свет, система старт-стоп, распознавания знаков ограничения скорости, ассистент движения в полосе, работающие на скорости до 200 км/ч, а также система автоматической парковки Active Park Assist 2. При этом новый Focus станет первым автомобилем бренда Ford в Европе с проекционным дисплеем.

В списке систем безопасности нового Focus - система предотвращения столкновения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система помощи объезда препятствий при движении на большой скорости, система мониторинга слепых зон и система предупреждения о приближающемся транспорте при выезде с парковки задним ходом, а также система послеаварийного торможения для предотвращения повторного удара.

Разработчики назвали новый Focus "самой технически совершенной моделью", построенной за последние 20 лет. В компании отметили, что новинка имеет лучший в классе показатель по лобовому сопротивлению, который у четырехдверных автомобилей составляет 0.250, а у пятидверных - 0.273, и жесткость на кручение повысилась на 20% по сравнению с предыдущей моделью, пишет Autonews .