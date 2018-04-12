Концертный дом Nordea сменил название

«Идея концертного дома Alexela нам по душе именно в силу очень широкого амплуа его концертной программы — календарь событий достаточно многообразен, чтобы предложить радость открытия всем жителям Эстонии.

Эта мысль удачно совпадает и с характером работы самой компании Alexela — мы со своей 101 заправкой во всех уголках Эстонии предлагаем жителям страны уникальный выбор энергоносителей — и электроэнергию, и природный газ, и сжиженный газ в баллонах, и автомобильное топливо», - пояснил в переданном пресс-релизе председатель правления Alexela Gruрp Андреас Лаане подоплеку смены названия.

Исполнительный директор Alexela Kontserdimaja Айвар Сирельпуу отметил, что предприятие всегда обращало на себя внимание как крупный меценат в области спорта, культуры, образования и благотворительности.

Строительство корпуса концертного зала началось весной 2007 года, открыт он был в 2009 году под наименованием концертного зала Nokia. С 2014 года Tallinna Kontserdimaja указывает в своих экономических отчетах концертный зал Nordea. В отчете за 2014 хозяйственный год в качестве коммерческого дохода указана сумма в 200 000 евро, что указывает на то, что названный спонсором Nordea уплатил эту сумму.

В прошлом году в результате объединения Nordea и DNB в странах Балтии начал действовать банк Luminor, который не захотел продолжать сотрудничество с концертным залом. Договор Nordea и концертного зала был заключен на пять лет, и этот срок истекает в мае будущего года.