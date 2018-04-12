четверг, 12 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Бессеберг ушел с поста президента IBU, россиянин отказался занять его должность

Бессеберг ушел с поста президента IBU, россиянин отказался занять его должность

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Veremeichik Konstantin/COVI

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг покинул свой пост на время расследования по обвинениям в коррупции.

Вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров отказался временно занять пост Бессеберга, хотя имел на это право.

Временно исполняющим обязанности президент IBU стал вице-президент организации по финансам Клаус Ляйстнер.

Генеральный секретарь IBU Николь Реш отстранена от должности на время расследования.

Сумма коррупции Бессеберга оценивается в 300 тысяч евро, возможный вердикт – 5 лет тюрьмы. За допинг – до 3 лет. Расследование касается не только мошенничества с запрещенными препаратами, но и неких подарков: причем если допинговая часть относится к 2017-му, то обвинения в коррупции – к 2012-му, передает sports.ru

Читать также

Актуально

НАВЕРХ