Бессеберг ушел с поста президента IBU, россиянин отказался занять его должность

Сумма коррупции Бессеберга оценивается в 300 тысяч евро, возможный вердикт – 5 лет тюрьмы. За допинг – до 3 лет. Расследование касается не только мошенничества с запрещенными препаратами, но и неких подарков: причем если допинговая часть относится к 2017-му, то обвинения в коррупции – к 2012-му, передает sports.ru