Бессеберг ушел с поста президента IBU, россиянин отказался занять его должность

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг покинул свой пост на время расследования по обвинениям в коррупции.
Вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров отказался временно занять пост Бессеберга, хотя имел на это право.
Временно исполняющим обязанности президент IBU стал вице-президент организации по финансам Клаус Ляйстнер.
Генеральный секретарь IBU Николь Реш отстранена от должности на время расследования.
Сумма коррупции Бессеберга оценивается в 300 тысяч евро, возможный вердикт – 5 лет тюрьмы. За допинг – до 3 лет. Расследование касается не только мошенничества с запрещенными препаратами, но и неких подарков: причем если допинговая часть относится к 2017-му, то обвинения в коррупции – к 2012-му, передает sports.ru