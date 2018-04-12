Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дублин за 68 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная с 98 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 147 евро
Туда-обратно из Таллинна в Будапешт начиная со 123 евро
Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 460 евро
Туда-обратно из Риги на Сардинию начиная со 194 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 68 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пафос начиная с 89 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 99 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 125 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 223 евро
Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная с 239 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кейптаун начиная с 486 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Торонто начиная с 306 евро