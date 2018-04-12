четверг, 12 апреля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дублин за 68 евро!

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Дублин.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 147 евро

Туда-обратно из Таллинна в Будапешт начиная со 123 евро

Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 460 евро

Туда-обратно из Риги на Сардинию начиная со 194 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 68 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пафос начиная с 89 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 125 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 223 евро

Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная с 239 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Кейптаун начиная с 486 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Торонто начиная с 306 евро

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